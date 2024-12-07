Тюменские семьи стали участниками грантового проекта "Мастерим вместе про Тюмень"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Узнавать о ремеслах и создавать сувениры про город будут семьи в рамках грантового проекта "Мастерим вместе про Тюмень". Инициатива региональной общественной организации "Гильдия современных и народных ремесел" поддержана правительством Тюменской области и Фондом президентских грантов.

С помощью этого проекта решили рассказать о ремеслах, которыми занимаются мастера Тюмени. В частности, речь пойдет о создании сувениров. Авторы идеи хотят охватить 72 семьи.

"Для нас эта тема актуальна, поскольку мы работаем на улице Дзержинского, продаем там сувениры. Всегда находимся в поиске идей. Может, горожане знают ответы на вопросы: "Что может понравиться туристам?", "Какой элемент города можно отразить в сувенире?". Кроме того, хотим познакомить семьи с ремеслами. Хоть у нас и развиты косторезный промысел, ковроткачество, тем не менее, не все горожане много знают об этом", — поделилась руководитель проекта, председатель ТРОО "Гильдия мастеров" Инна Гайдук.

Первая встреча в рамках проекта состоялась в конце ноября в гимназии российской культуры. Вместе с учащимися десять семей трудились над стеклянными блюдами с изображением моста Влюбленных, создавали из лосиного рога композицию по мотивам Аллеи кошек. С тюменцами работали мастера Наталья Шевцова и Светлана Паянен.

Следующая встреча запланирована на вторую половину декабря. Ожидается, что занятия в дальнейшем будут проходить в музее "Дом Машарова".

"Если тюменцы не придумают свои интересные варианты сувениров, то будут делать работы, предложенные нашими мастерами. На первой встрече семьи предложили взять тему нефти, но в Тюмени есть многое другое: резьба по дереву, горячие источники, знаковые места", — добавила председатель ТРОО "Гильдия мастеров".

Проект завершится в марте выставкой изделий, которые создадут тюменцы. Она откроется в "Музее Машарова". Возможно, работы горожан представят на пешеходной улице Дзержинского.

Благодаря грантовой поддержке авторы идеи смогли закупить скатерти, фартуки для мастер-классов, необходимые материалы и стулья. За ходом проекта можно следить в сообществе во ВКонтакте.

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Инна Пахомова