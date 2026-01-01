  • 12 января 202612.01.2026понедельник
Школа перспективных исследований ТюмГУ принимает заявки на интенсив "Ты. Университет. Будущее"

Общество, 09:12 12 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Образовательный интенсив "Ты. Университет. Будущее" для учащихся 10−11 классов пройдет в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2к1) с 27 февраля по 1 марта. Школьники погрузятся в атмосферу современного бакалавриата и попробуют себя в роли студентов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участников ждут: три дня общения на английском языке; работа с профессорами из разных стран;

решение междисциплинарного кейса; дискуссии о современном высшем образовании; общение со студентами SAS о выборе вуза.

Все участники интенсива получат сертификат о прохождении дополнительной общеобразовательной программы. Самые активные получат 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в SAS.

Для участия необходимо до 5 февраля заполнить регистрационную форму и направить видеозаявку.

Подробная информация на сайте SAS.

# образование , ТюмГУ

