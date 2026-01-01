Школа перспективных исследований ТюмГУ принимает заявки на интенсив "Ты. Университет. Будущее"
Образовательный интенсив "Ты. Университет. Будущее" для учащихся 10−11 классов пройдет в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2к1) с 27 февраля по 1 марта. Школьники погрузятся в атмосферу современного бакалавриата и попробуют себя в роли студентов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Участников ждут: три дня общения на английском языке; работа с профессорами из разных стран;
решение междисциплинарного кейса; дискуссии о современном высшем образовании; общение со студентами SAS о выборе вуза.
Все участники интенсива получат сертификат о прохождении дополнительной общеобразовательной программы. Самые активные получат 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в SAS.
Для участия необходимо до 5 февраля заполнить регистрационную форму и направить видеозаявку.
Подробная информация на сайте SAS.