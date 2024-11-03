100 студентов стали участниками квест-экскурсии "Чайное происшествие с тюменским купцом"

| Фото: из сообщества "Чайное происшествие с тюменским купцом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Чайное происшествие с тюменским купцом" во ВКонтакте

100 студентов Тюменского государственного университета стали участниками квест-экскурсии "Чайное происшествие с тюменским купцом". Проект реализовали в областной столице при поддержке проекта "Росмолодежь.Гранты".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Алена Кабулова, "Чайное происшествие с тюменским купцом" было ориентировано на иностранных и иногородних студентов 1-2 курсов ТюмГУ.

Состоялись четыре детективных квеста, направленных на получение новых знаний о тюменском купечестве середины XIX — начала XX века.

"В ходе квеста участники отправлялись в исторические места города, связанные с торговлей и купечеством, решали там головоломки и находили улики. Квест-экскурсия — это пять станций с различными заданиями и одна станция с мастер-классом по расписыванию деревянных лошадок", — добавила Алена Кабулова.

По мнению руководителя проекта, детективный квест помог иностранным и иногородним студентам лучше понять местные традиции, ценности и обычаи, что способствует более глубокому взаимопониманию с местным населением. Новые знания позволяют молодежи адаптироваться к условиям жизни и учебы, чувствовать себя более уверенно и комфортно в новой среде. По словам Алены Кабуловой, это актуально, так как на сегодняшний день в Тюменском государственном университете обучаются более 20 тыс. студентов и аспирантов, в том числе около 2 тыс. иностранных граждан из 38 стран мира.

Экскурсии завершились, но авторы идеи хотят продолжить проводить подобные познавательные прогулки в 2025 году и готовят новый проект для подачи на грантовый конкурс.

Сейчас в сообществе во ВКонтакте, посвященном "Чайному происшествию с тюменским купцом", анонсировано проведение квиза "Купеческая Тюмень". Студентов приглашают 12 ноября к 14 часам в Институт наук о земле (ул. Осипенко, 2, ауд. 109). Игроков ждут увлекательные вопросы, интересные факты и возможность проверить свои знания о культурном наследии Тюмени. Записаться можно по ссылке.

Возрастное ограничение 12+

Инна Пахомова