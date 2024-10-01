150 школьников Тюменской области соберутся на фестивале специальностей "#вMEDе"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Около 150 школьников соберутся на фестивале медицинских специальностей "#вMEDе", который состоится в Тюменском медицинском университете 7 ноября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Екатерина Кудратова, мероприятие пройдет впервые, его реализуют при грантовой поддержке "Росмолодежь.Гранты".

"Фестиваль медицинских специальностей направлен на школьников 9-11 классов, и профориентированных в медицину, и обычных. Приглашаем ребят со всей Тюменской области. Это здорово, что подростки из районов, у которых нет возможности прийти на День открытых дверей в Тюменский медицинский университет, смогут побывать у нас. Они увидят работу нескольких специалистов, пообщаются с ними, и, возможно, определятся со своим будущим", — поделилась она.

Участникам предложат три блока: "Терапия", "Хирургия" и "Акушерство, гинекология и педиатрия". В каждом предусмотрены лекции, которые начнутся с 11 часов 30 минут, и практика, запланированная на 14 часов 30 минут.

Среди самых активных школьников розыграют подарки. В Telegram-канале ребята ответят на вопросы викторины. По ее результатам выберут трех победителей. Каждый участник получит пакет с символикой фестиваля.

Отметим, на инициативу от "Росмолодежи.Гранты" в апреле 2024 года выделили 169 тыс. рублей. Все средства пошли на мерч, полиграфию, призы.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова