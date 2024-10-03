60 студентов будут участвовать в грантовом проекте "Научный кампус "Криохакинг 2.0" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Научный кампус "Криохакинг 2.0" стартовал в Тюмени 1 октября. Он охватит примерно 60 студентов, 26 преподавателей и экспертов и 500 человек разного возраста из групп закаливания.

Проект продолжает инициативу "Научный кампус ""Криохакинг", который тоже был поддержан грантом губернатора Тюменской области в 2023 году. Как рассказал руководитель научно-образовательного центра "Регион здоровья" Антон Яркин, уже организовано семь команд по разным направлениям исследования. В них входят ученые, преподаватели ведущих вузов и студенты.

Исследования проводятся среди разных возрастов. Одна из площадок относится к группам закаливания в детском саду, где малыши каждый день начинают с обливания. Для людей старшего поколения, в возрасте от 60 лет, тоже важно поддерживать здоровье. Холод позволяет получать энергию для жизни, и пенсионеры, которые регулярно занимаются закаливанием, выглядят бодро и активны в других сферах, отметил руководитель научно-образовательного центра "Регион здоровья".

Еще в рамках проекта ведется работа со спортсменами — в 2022 году зимнее плавание признано официальным видом спорта. По словам Антона Яркина, на сегодня нет какой-либо базы, основы для тренировок. Вопросы о том, как правильно проводить занятия, как набирать холодовую устойчивость, остаются открытыми. Вместе с представителями Института физической культуры ТюмГУ авторы проекта разрабатывают методики подготовки спортсменов по зимнему плаванию.

Другая площадка — Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. На базе учреждения есть группа, которая постоянно проходит процедуры закаливания для поддержания здоровья и иммунитета, другая включает в себя военнослужащих, занимающихся отработкой навыков быстрого принятия решений в экстремальных ситуациях.

"Новым направлением в ТВВИКУ стал "Криощит" для бойцов, вернувшихся со специальной военной операции. Это связано с восстановлением физического здоровья и психоэмоционального состояния. Холод позволяет помочь преодолеть разные проблемы, дает энергию и силы", — добавил Антон Яркин.

На всех семи площадках специалисты несколько раз будут фиксировать показатели состояния здоровья людей, которые проходят процедуры закаливания. В течение года представители вузов пишут курсовые, дипломные работы, публикации, выступают на конференциях. Так, будущие социологи выяснят, почему люди приходят в закаливание.

Участники проекта, прежде всего, студенты, выступят с докладами на двух больших конференциях, в том числе на всероссийской. Проект "Научный кампус "Криохакинг 2.0" продлится до мая. В конце проекта спикеры выступят на открытой площадке в формате научного поединка.

Как отметил руководитель научно-образовательного центра "Регион здоровья", для обучающихся вузов — это возможность погрузиться в науку, стать частью большого проекта, прокачать навыки научной работы и публичных выступлений.

Отметим, на реализацию инициативы АНО дополнительного профессионального образования "Научно-образовательный центр "Регион здоровья" по итогам конкурса на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2024 году получил более 877 тыс. рублей.

Инна Пахомова