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Благодаря проекту "Галерея Заводоуковска" на улицах появились 11 арт-объектов

Общество, 09:40 18 сентября 2024

из архива Ярославны Викуловой | Фото: из архива Ярославны Викуловой

220 школьников приняли участие в проекте "Галерея Заводоуковска". Теперь на остановочных комплексах города красуются 11 арт-объектов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель инициативы Ярославна Викулова, школьники работали над созданием картин, узнали о разных техниках живописи и истории жизни художников. Состоялись все занятия проекта: одно познавательное мероприятие и 13 мастер-классов. Принять участие в них могли подростки от 11 до 18 лет.

На остановочных комплексах появились изображения трех богатырей с полотна живописца Виктора Васнецова, репродукции "Ржи" Ивана Шишкина, "Тайной вечери" Леонардо да Винчи, "Рождения Венеры" Сандро Боттичелли и шедевров других авторов. Заключительный мастер-класс прошел по мотивам картины нидерландского художника Винсента Ван Гога — подростки украсили остановочный пункт ярким изображением подсолнухов в вазе.

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"Галерея Заводоуковска" реализована при поддержке "Росмолодежь.гранты". Ранее на его реализацию было выделено 244 тыс. рублей. Проект стартовал весной 2024 года.

Инна Пахомова

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# картины , молодежь , проекты

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