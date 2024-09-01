Семь открытых лекций проведут в рамках психотерапевтического проекта "Я в домике" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Семь открытых лекций, практические занятия и выставка ждут тюменцев во время реализации психотерапевтической арт-лаборатории "Я в домике".

Проект основан на методе групповой арт-терапии. Профессиональные психологи и художники помогут справиться с тревожностью и негативными мыслями, обрести утерянные чувства безопасности и дома.

"У нас в обществе пока не принято уделять должное внимание своему психологическому здоровью. Мне захотелось вынести эту проблему в публичное поле и поддержать тех, кто здесь и сейчас с ними столкнулся, но не знает, как себе помочь. Конечно, того времени, что будет идти наша лаборатория, не хватить для того, чтобы уйти в глубокий процесс. Но надеемся дать нашим участникам интересный опыт и, возможно, хорошую мотивацию продолжать работать с собой и искать новые инструменты и методики для самопомощи", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта Кристина Шилина.

В команду пригласили психологов Санию Биккину и Тимура Ибрагимова, у которых есть опыт работы групповой и арт-терапии. Также позвали тюменских художников Костю Рослякова и Кристину Бабину, чтобы поработать в разных техниках.

Ранее организаторы провели опен-колл среди желающих попасть в группу, для которой предусмотрены практические занятия. 24 сентября состоялась их первая встреча.

Послушать лекции могут все желающие. Первая - "Как прожить трудные времена" - состоялась в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Оставшиеся будут проходить каждый вторник до 5 ноября включительно.

В финале в музейном комплексе откроют выставку с работами участников и художников лаборатории. Следить за реализацией проекта можно в сообществе во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 16+.

"Я в домике" — финалист Факультета создателей мультицентра "Контора пароходства". Арт-лаборатория вошла в топ-5 проектов по итогам грантового конкурса.

Инна Пахомова