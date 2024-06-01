Фестиваль "Проводник" пройдет в Тюмени в веерном депо

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Индустриальный фестиваль "Проводник" пройдет в Тюмени во второй раз на территории веерного депо, которому более 100 лет, 3 августа. Гости праздника смогут посетить гаражи и мастерские, в которых ремонтируют составы, зайти в водонапорную башню, увидеть настоящий железнодорожный веер – место, где "крутят" локомотивы, попробовать себя в качестве машиниста поезда на специальном тренажере, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

В программе события - выступления музыкальных коллективов, театральные перфомансы, презентация и ярмарка изделий тюменских ремесленников, образовательная программа в деловом лектории, интерактивы, фотозоны.

"Мы предусмотрели активности для горожан всех возрастов: будут площадки для детей, подростков, экскурсии для тех, кто хочет побывать на закрытых объектах, мероприятия для взрослых гостей праздника, а еще – награждение представителей РЖД в честь празднования Дня железнодорожника", – рассказал генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

На праздник можно приходить всей семьей. Он начнется в 12 и продолжится до 20 часов. На территории будут организованы работа столовой и фудкорты.

Локация проведения – улица Привокзальная, справа от железнодорожного вокзала. Вход бесплатный.

Подробности в группе.

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