Представителей искусства и железнодорожников объединил фестиваль "Проводник" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый путеводный фестиваль "Проводник" проходит на ул. Привокзальной в Тюмени 12 августа. Представители креативных индустрий – "Музсходка", фестиваль уличных театров "Сны улиц", ремесленники и художники – подготовили яркую программу для горожан.

"Для Свердловской железной дороги сегодня необычный день. Впервые мы приоткрываем территорию, доступ на которую был закрыт всем, кроме работников железнодорожного транспорта. За мной находится памятник архитектуры веерное депо. Отсюда готовятся в рейс и отправляются тепловозы. Рад, что удалось воплотить синергию производства и искусства на площадках нашего локомотивного депо", – сказал начальник Тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолий Коротаев.

Директор Тюменского агентства развития креативных индустрий, руководитель фестиваля Алексей Краев отметил, что классные пространства есть не только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, но и в Тюмени. "Все площадки, которые вы увидите, – главная сцена, музыкальная, ремесленная, театральная площадка, – сделаны теми людьми, которые живут и работают в Тюмени. Таких мест в самом центре города, где можно громко петь, выступать, не так много. Здорово, что они открываются, что нам дали возможность быть здесь", – добавил он.

По пути к главной площадке, где расположилась сцена, тюменцам встречались столы с творениями ремесленников. Мастера предлагали мед, дизайнерскую одежду, сумки с урало-сибирской росписью.

После фестиваля на территории депо останется арт-объект – автобус, разрисованный тюменскими уличными художниками.

В палатке здоровья горожанам измеряли уровень глюкозы, холестерина. Также здесь проходили анкетирование по факторам риска. При необходимости с тюменцами проводили консультации с рекомендациями.

Перекусить горожане смогли в столовой, которую посещают сотрудники РЖД. В помещении сохранились советское оформление.

Помимо музыки, танцев, выставок в программу включили знакомство с работой железнодорожников. В пристанционной башне тюменцев знакомили с детской железной дорогой. В основном это место было интересно юным горожанам, поскольку все желающие могли примерить шлем виртуальной реальности и почувствовать себя машинистом. Взрослые охотно включаются в мини-игру с вариантами ответов.

"На нашей площадке также представлены различные экспонаты. Их расставили на ступеньках башни от самого старого к самому новому. У одного пожилого мужчины, который когда-то работал на железной дороге, для экспозиции мы взяли старинную лампу. Здесь желающие могут ударить в колокол. Один удар означал, что осталось пять минут до отправки состава, два удара – две минуты. Мы используем его у себя на детской железной дороге", – пояснил ученик детской железной дороги Илья Ядрышников.

Право попасть во Всероссийскую программу "Ночь заводов" город получил вместе с 16 индустриальными площадками-победителями конкурсного отбора. Тюмень завоевала победу в самой большой номинации "Завод-гигант".

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Инна Пахомова