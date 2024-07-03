Всероссийский урбанистический хакатон "Города" пройдет в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский урбанистический хакатон "Города" пройдет в Тюмени. Соглашение о его проведении подписали глава города Максим Афанасьев и президент АНО "Креативная экономика" Марина Абрамова на форуме "Российская креативная неделя" в московском кластере "Ломоносов" 3 июля.

"Города" - это площадка, на которой молодые специалисты из областей архитектуры и урбанистики могут проявить свой талант под руководством опытных экспертов. Традиционно в хакатоне участвуют тысячи представителей из десятков регионов страны. Итогом становятся концептуальные предложения по развитию одного из общественных пространств. Проекты реализуются на территориях при поддержке власти и партнеров.

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"Это отличная возможность для появления свежих идей на благо Тюмени. Окончательные сроки проведения хакатона будут определены позже. Скорей всего, он пройдет в октябре", - рассказал ИА "Тюменская линия" генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев. Он в составе делегации региона работает на Российской креативной неделе. 4 июля станет экспертом сессии "Повышаем % ВВП. Как креативные продукты влияют на экономику страны".

Тему урбанистики в числе прочих ранее обсуждали в Тюмени на VII Всероссийском фестивале "Архитектурное наследие 2024".

Анжела Лебедева