Наталья Паденко: нам интересно продвигать тюменских предпринимателей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль молодежного предпринимательства "Джем" направлен в первую очередь на поддержку и продвижение тюменских предпринимателей. Участниками ярмарок выходного дня становятся те, кто создает продукт своими руками.

Об этом сказала руководитель фестиваля молодежного предпринимательства "Джем" Наталья Паденко на пресс-конференции "Фестиваль молодежного предпринимательства "Джемфест": цели и задачи" в пресс-центре "Тюменской линии" 28 июня.

"Нам интересно помогать предпринимателям себя продвигать. Участникам отдаем предпочтением тем, кто создает продукцию собственными руками. Тоже самое касается и услуг. Мы поддерживаем местные бренды. До 50 столов будем выставлять в выходные дни на пешеходной улице для ярмарки", - уточнила Наталья.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Впервые в этом году организаторы фестиваля откроют Школу предпринимательства двух направлений – для детей с 8 до 14 лет и начинающих предпринимателей. Разработана программа обучения, по которой опытные бизнесмены поделятся опытом ведения собственного дела, откроют секреты, прокачают навыки. Дети тут же смогут попробовать себя в деле – для них будет организована детская ярмарка.

Кстати, она пользуется у юных тюменцев большим спросом. К примеру, 10-летний Лев Баранов в прошлом году на печеньях, кексах выручил более 20 тыс. рублей. В этот раз надеется на бренде "Сладости от Лёвки" заработать в разы больше.

Официальное открытие фестиваля "Джем" состоится 30 июня в 16 часов. Мастер-классы, концертная программа, розыгрыши подарков – с 15 часов. На техническое открытие события можно попасть в День молодежи, 29 июня, в 16 часов.

Узнать о фестивале, его форматах можно в официальной группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева