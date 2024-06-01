Тюменцы создают маски Тюменской области для праздничного шествия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 масок создают участники лаборатории сотворчества горожан "Культурный код" вторую неделю. Работы посвящены 80-летию Тюменской области. Их представят во время шествия на День молодежи, 29 июня.

"Главное для участников выразить, что для них культурный код Тюменской области. Я в восторге – люди сделали невероятные творения. Каждый представит то, что ему близко. При этом интересно, что многие участники лаборатории не коренные жители Тюмени. Помимо того, что люди работают руками, изобретают маску, а это сложно, они еще отражают то, что их по-настоящему трогает", - рассказала организатор лаборатории, руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Тюменскую богиню Венеру создает Настасья Кохан: "Образ родился из истории. Под Тюменью есть археологический комплекс, древнее капище плюс женский образ. Женская тема мне очень близка. Это дородная девушка. Я в процессе лаборатории узнала, что беременная, передаю свою энергетику в эту работу".

В коллекцию масок от горожан войдут: Конек-горбунок, нефтяная вышка, тюменский ковер, лесовичок и другие работы.

Собирательный образ Тюмени представит Ольга Лобановская.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Я посмотрела на карту Тюменской области и увидела лицо, которое легко сделать. Это нефтяной край, поэтому есть вышка. Сейчас у меня в процессе нефтяные волосы. Будут еще монетки с золотом. Тюменская область – место, где сливается история. Сделал коллаж из фотографий старой и новой Тюмени. Главное богатство – люди и элемент, часто встречающийся в деревянной резьбе, это как дерево жизни. Такая идея", - сказала Ольга.

Маски – культурный код Тюменской области - тюменцы продемонстрируют во время праздничного шествия от моста Влюбленных до Конторы пароходства в День молодежи с 18 часов.

После этого их включат в выставку пространства МТЦ "Космос".

Анжела Лебедева