Тюменское агентство выиграло 28 млн рублей на обучение главных редакторов ведущих СМИ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28 млн 347 тыс. рублей выиграла автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инновационных технологий" Тюменской области (АСИТ) по итогам второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2024 г. Совместно с командой "Мастерской новых медиа" Москвы они проведут обучение главных редакторов и руководителей диджитал-направлений ведущих СМИ страны.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе Мастерской цифровых медиа, планируется провести четыре просветительских модуля длительностью три дня каждый.

"Также предусмотрена межмодульная активность - это встречи и контакты. Участники рассказывают о своих результатах и вместе придумывают и реализуют проекты трансформации медиа", - пояснили организаторы.

Участникам обучения предложат модули: управление изменениями, упаковка смыслов, технологические вызовы, продуктовый подход в медиа.

Мастерская новых меда – образовательная программа для медиа- и PR-специалистов. Она сформировала сообщество из почти 1 тыс. медийщиков, которые работают с конструктивным контентом в медиа, реализуют информационные кампании и полезные медиапроекты.

В 2023 году АНО "АСИТ" совместно с Мастерской новых медиа реализовала проект "Проектная мастерская "Интеграция", в ходе которого были обучены руководители более 30 ведущих российских региональных СМИ работе с проектами. Прошли более 20 семинаров в редакциях.

"От участников интенсива, экспертов, которые сопровождали участников и их проекты, были получены положительные отзывы, сформулировал запрос на дальнейшее развитие медиакоманд СМИ", - сказали в мастерской.

Проект будет реализован в Москве и Московской области до конца января 2025 г. Подробней по ссылке.

Анжела Лебедева