Всероссийский керамический симпозиум "Сибирь АРТ" пройдет в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Всероссийский керамический симпозиум "Сибирь АРТ" пройдет в Тюмени на базе комплекса "Ермак" по Салаирскому тракту с 16 по 26 августа. Авторы проекта выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 2 млн 588 тыс. рублей.

Руководитель АНО "Керамический коворкинг "Руками"" Ольга Неживенко рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что в симпозиуме участвуют 10 известных мастеров-керамистов со всей России.

"Они соберутся, чтобы создать произведения искусства, поделиться опытом своей работы, мастерством. По окончании работы над произведениями мастерам предстоит сделать обжиг в дровяной печи. Это незабываемое зрелище, в такой печи происходят невероятные эффекты, поверхность глины покрывается оттенками от светлых пятен до терракотовых, коричневых, чёрных", - уточнила Ольга.

Выставка готовых работ будет открыта в музейном комплексе им. Словцова, Тюменском драматическом театре, музеях Ишима и Кургана. Ряд мастер-классов и лекций организуют для гостей мероприятия. Предполагается участие 250 экспертов и более 30 тыс. зрителей.

По словам Ольги Неживенко, помимо известных керамистов, в симпозиуме примут участие молодые специалисты в области керамики, выпускники творческих вузов Тюмени.

Всероссийский керамический симпозиум "Сибирь АРТ" проведут для развития сообщества керамистов, креативных индустрий региона, укрепления межрегиональных связей в сфере культуры.

"Важным аспектом мероприятия — популяризация и сохранение традиционных ремесел Тюменской области: гончарного мастерства, различных техник обработки керамики поддержка мастеров художественной керамики. Традиции в керамике - один из элементов, конструирующий понятие культурного кода нашей страны", - считает Ольга.

Напомним, всего по итогам второго конкурса ПФКИ 25 проектов из Тюменской области получили поддержку на сумму более 63,5 млн рублей.

Анжела Лебедева