25 проектов из Тюменской области получат 63,5 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив
25 проектов из Тюменской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма, которая достанется победителям, – более 63,5 млн рублей.
Это лучший показатель в Уральском федеральном округе, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.
Самый большой грант у НКО "Агентство стратегических инновационных технологий". На проект "Мастерская цифровых медиа" они выиграли почти 28,4 млн рублей. Также поддержку получат муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, общественные организации и НКО, бизнес-сообщества.
Очередной конкурс стартует 25 июля. Повысить качество заявок участникам всегда могут помочь консультанты регионального проектного офиса.
Полный список победителей представлен по ссылке.