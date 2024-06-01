25 проектов из Тюменской области получат 63,5 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25 проектов из Тюменской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма, которая достанется победителям, – более 63,5 млн рублей.

Это лучший показатель в Уральском федеральном округе, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Самый большой грант у НКО "Агентство стратегических инновационных технологий". На проект "Мастерская цифровых медиа" они выиграли почти 28,4 млн рублей. Также поддержку получат муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования, общественные организации и НКО, бизнес-сообщества.

Очередной конкурс стартует 25 июля. Повысить качество заявок участникам всегда могут помочь консультанты регионального проектного офиса.

Полный список победителей представлен по ссылке.