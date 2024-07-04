Тюменский форум КПД ищет экспертов для четырех тематических блоков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум креативных предпринимателей КПД пройдет в Тюмени во второй раз 11 и 12 октября. Организаторы ищут экспертов для площадок.

"Тех, кто сможет делиться знаниями, направлять, обучать, структурировать работу будущих участников форума. Деловая программа будет состоять из четырех основных блоков. В прошлом году форум собрал более полутора тысяч участников", - уточнили в Тюменском агентстве развития креативных индустрий.

В программу форума вошли: стратегическая сессия "Инструменты развития креативных индустрий", коммуникационная площадка "Партнерство для бизнеса", деловая площадка "Кадры для креативных индустрий", инвестиционная программа "Инвестиции в креативные индустрии".

Подробности можно узнать: на сайте КПД, в Телеграм-канале.

Форма заявок для экспертов здесь.