Тюменский форум КПД ищет экспертов для четырех тематических блоков
Форум креативных предпринимателей КПД пройдет в Тюмени во второй раз 11 и 12 октября. Организаторы ищут экспертов для площадок.
"Тех, кто сможет делиться знаниями, направлять, обучать, структурировать работу будущих участников форума. Деловая программа будет состоять из четырех основных блоков. В прошлом году форум собрал более полутора тысяч участников", - уточнили в Тюменском агентстве развития креативных индустрий.
В программу форума вошли: стратегическая сессия "Инструменты развития креативных индустрий", коммуникационная площадка "Партнерство для бизнеса", деловая площадка "Кадры для креативных индустрий", инвестиционная программа "Инвестиции в креативные индустрии".
Подробности можно узнать: на сайте КПД, в Телеграм-канале.
Форма заявок для экспертов здесь.