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Тюменский форум КПД ищет экспертов для четырех тематических блоков

Общество, 18:08 04 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум креативных предпринимателей КПД пройдет в Тюмени во второй раз 11 и 12 октября. Организаторы ищут экспертов для площадок.

"Тех, кто сможет делиться знаниями, направлять, обучать, структурировать работу будущих участников форума. Деловая программа будет состоять из четырех основных блоков. В прошлом году форум собрал более полутора тысяч участников", - уточнили в Тюменском агентстве развития креативных индустрий.

В программу форума вошли: стратегическая сессия "Инструменты развития креативных индустрий", коммуникационная площадка "Партнерство для бизнеса", деловая площадка "Кадры для креативных индустрий", инвестиционная программа "Инвестиции в креативные индустрии".

Подробности можно узнать: на сайте КПД, в Телеграм-канале.

Форма заявок для экспертов здесь.

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# креативные индустрии

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