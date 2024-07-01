Кубик Рубика креативного бизнеса организуют на тюменском форуме СУП

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Площадка "Кубик Рубика креативного бизнеса" впервые откроется в рамках XII Международного бизнес-форума СУП 22-24 августа. Эксперты публично разберут предпринимательские проекты и дадут рекомендации по их развитию, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

До 15 августа можно предложить проекты для публичного разбора, заполнив информацию по ссылке. До 19 августа будут выбраны не более пяти проектов, авторов которых пригласят для публичной презентации на форуме СУП и анализа проекта. 25 августа авторы выбранных проектов публично презентуют себя на форуме СУП и получат обратную связь о развитии проектов от экспертов площадки. В их число вошли: гендиректор ТАРКИ Алексей Краев, основатель ООО "Хроники" Евгений Борисов, кризис-ментор, медиатор, эксперт по решению кризисных ситуаций в бизнесе Артем Будучев и основатель маркетингового агентства "План А маркетинг" Андрей Коньков.

Площадка "Кубик Рубика креативного бизнеса" будет полезна широкому кругу креативных предпринимателей. Разбор проектов будет интересен каждому, так как зачастую сложности и возможности у предпринимателей похожи, и это отличная возможность поучиться на опыте партнеров, считают организаторы.