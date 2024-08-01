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В Тюмени появились клумбы с коврами

Общество, 18:58 30 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клумбы со стендами тюменского ковра разбили на пересечении улиц Дзержинского и Хохрякова. Примерно такой же арт-объект был на выставке "Россия" в Москве.

Об этом во время открытия новых объектов сообщил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Наши цветущие тюменские ковры получили приз зрительских симпатий на конкурсе инсталляций "Будущее в цветах". Раз многочисленные гости выставки так высоко оценили наш арт-объект, мы решили его перенести на самую проходную улицу. Мы немного модифицировали клумбы, улучшили. Они будут цвести разными цветами", - уточнил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Пузыреплоодник темнолистый, розы, флоксы, вероникааструм, смородина помещены в клумбы. Растения подобраны с расчетом на минимальный уход и хорошую сохранность, конструкция утепленная, рассказала ландшафтный архитектор Анастасия Вохнянина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Ковер все больше интегрируется в городскую среду. Его видели подо льдом, на горе для сноуборда, в муралах, на баннерах строительных площадок. Бизнес все больше подхватывает инициативы, связанные с культурным наследием.

"Активно продаются кружки с тюменским ковром, одежда. Один из наших дизайнеров в Москве и Санкт-Петербурге в октябре представит коллекцию одежды в этой тематике. И это та одежда, которую можно носить, не только для подиума", - заметил Алексей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Фестиваль к 300-летию тюменского ковра пройдет в Инженерном центре Речпорта в декабре. На нем впервые откроют большую выставку изделий.

"В рамках оформления города к новогодним праздникам у нас будут определенные ели, на которых можно будет увидеть продукцию народно-художественных промыслов, ремесленников, в том числе и ковер", - сказал гендиректор ТАРКИ.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Агентство развития креативных индустрий провело среди горожан розыгрыш брошей из элементов ковра. 10 победителей получили сувенир.

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , креативные индустрии , ТАРКИ , тюменский ковер

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