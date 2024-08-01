В Тюмени появились клумбы с коврами

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клумбы со стендами тюменского ковра разбили на пересечении улиц Дзержинского и Хохрякова. Примерно такой же арт-объект был на выставке "Россия" в Москве.

Об этом во время открытия новых объектов сообщил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Наши цветущие тюменские ковры получили приз зрительских симпатий на конкурсе инсталляций "Будущее в цветах". Раз многочисленные гости выставки так высоко оценили наш арт-объект, мы решили его перенести на самую проходную улицу. Мы немного модифицировали клумбы, улучшили. Они будут цвести разными цветами", - уточнил он.

Пузыреплоодник темнолистый, розы, флоксы, вероникааструм, смородина помещены в клумбы. Растения подобраны с расчетом на минимальный уход и хорошую сохранность, конструкция утепленная, рассказала ландшафтный архитектор Анастасия Вохнянина.

Ковер все больше интегрируется в городскую среду. Его видели подо льдом, на горе для сноуборда, в муралах, на баннерах строительных площадок. Бизнес все больше подхватывает инициативы, связанные с культурным наследием.

"Активно продаются кружки с тюменским ковром, одежда. Один из наших дизайнеров в Москве и Санкт-Петербурге в октябре представит коллекцию одежды в этой тематике. И это та одежда, которую можно носить, не только для подиума", - заметил Алексей.

Фестиваль к 300-летию тюменского ковра пройдет в Инженерном центре Речпорта в декабре. На нем впервые откроют большую выставку изделий.

"В рамках оформления города к новогодним праздникам у нас будут определенные ели, на которых можно будет увидеть продукцию народно-художественных промыслов, ремесленников, в том числе и ковер", - сказал гендиректор ТАРКИ.

Агентство развития креативных индустрий провело среди горожан розыгрыш брошей из элементов ковра. 10 победителей получили сувенир.

Анжела Лебедева