В Тюмени ищут подростков для профпроб у креативных предпринимателей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа креативных индустрий "Мастера" запустила в Тюмени третий сезон. 160 подростков от 14 до 18 лет могут бесплатно пройти профессиональные пробы по семи направлениям креативных индустрий с 18 сентября по 29 ноября. 20 получат оплачиваемую работу на две недели.

По словам директор Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) Алексея Краева, идея проекта основана на запросе бизнеса – кадры нужно готовить со школьной скамьи.

"Подготовка кадров для предпринимателей – инструмент развития бизнеса. В этом году у нас получится взять 160 детей – это максимум за три года. Проект социальный, но он связан с подготовкой кадров для индустрии", - уточнил Краев.

Школа имеет семь направлений: гастрономия; мода, в том числе дизайн одежды; информационные технологии; архитектура и урбанистика; декоративно-прикладное творчество; медиа; маркетинг. Подростки могут выбрать сразу два направления, а потом углубиться в одно.

По каждому из направлений определят кураторов-предпринимателей, так, к примеру, все нюансы ресторанного бизнеса участникам проекта расскажут и покажут в сети ресторанов "Максим". В число экспертов уже вошло одно из дизайнерских и маркетинговых агентств города. Окончательный список утвердят до 10 сентября. Встреча подростков и креативных предпринимателей, организаторов школы "Мастера" пройдет в музее Словцова 18 сентября.

Впервые в 2024 году 20 самых активных участников проекта официально устроят на работу к креативным предпринимателям Тюмени на 14 дней. Они получат гарантированную зарплату. При этом Тюменское агентство развития креативных индустрий компенсирует работодателям расходы.

Добавим, ТАРКИ по итогам конкурсного отбора привлекло грант департамента труда и занятости населения Тюменской области в размере 1 млн 980 тыс. рублей на реализацию школы "Мастера". Департамент помогает сотрудникам методически, предоставляет специалистов по профориентации.

От тюменских подростков ждут заявок на участие в проекте и полное погружение в профессии по ссылке до 18 сентября.

Подробней в официальном аккаунте Тюменской школы креативных индустрий.

ИА "Тюменская линия" является информационным партнером школы креативных индустрий "Мастера".

Анжела Лебедева