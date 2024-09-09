Тюменским ремесленникам в случае победы в конкурсе помогут с продвижением

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс для ремесленников и представителей креативных индустрий проводят Минэкономразвития РФ на базе центров "Мой бизнес" и маркетплейс Ярмарка Мастеров − Livemaster с 3 сентября по 5 декабря 2024 г. Авторы лучших работ получат подарки и возможности для продвижения своих изделий.

"Креативные индустрии в России вносят ощутимый вклад в экономику страны: их доля в ВВП составляет 4,9 процентов. Сегодня в стране насчитывается 750 тысяч компаний из креативной сферы, и цифра растет с каждым годом. В частности, сюда входят предприниматели из индустрии моды, дизайна, народных художественных промыслов, ювелиры, художники, ремесленники. Для таких предпринимателей инициировали конкурс. Изделия будут оцениваться в 14 номинациях, в том числе отдельные номинации будут для семейных мастерских, авторов изделий с национальными мотивами, мастеров с ограниченными возможностями здоровья", — сказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Авторы могут принять участие в номинациях по видам ремесел: куклы и игрушки, керамика, украшения, шерсть и кожа, деревянные изделия, роспись и живопись, изделие из ткани, вышивка, декорирование, национальный сувенир. В конкурс также включены особые тематические номинации. Например, дизайнеры одежды и обуви с использованием народных мотивов смогут подать заявку в раздел "Русский стиль". Семейные мастерские смогут выставить свои изделия в номинации "Дело семейное", а мастера с ограниченными возможностями здоровья — в номинацию "Инклюзия".

Принять участие в конкурсе могут предприниматели, самозанятые и физические лица, создающие изделия ручной работы.

Победители будут определены голосованием жюри и посетителей сайта.

Участие в конкурсе бесплатное. Срок подачи заявки – до 25 октября 2024 года.