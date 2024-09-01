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Семь тюменских предпринимателей стали победителями грантового конкурса "Новая нефть"

Экономика, 12:14 12 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь предпринимателей Тюмени признаны победителями грантового конкурса "Новая нефть". Большинство из них связаны с легкой промышленностью, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Общая сумма грантовой поддержки - 3 млн рублей. Средства получат: Екатерина Некрасова на производство одежды полного цикла "Цех № 5"; Виктор Шевченко - школа швей "BOXWOOD"; Евгений Лепёхин - проект "Окошки", сервис онлайн-записи для тех, кто работает на себя.

Также обладателями гранта стали: ООО "Хроники" - "Образовательная программа "РОБИ"; предприниматель Екатерина Сорокина с проектом бренда одежды "Хочу ещё", Наталья Абдуллина — масштабирование и повышение рентабельности креативного агентства "АРТ-партнер" и Динара Воронцова — открытие мастерской по пошиву галстуков-бабочек.

Предприниматели получат компенсацию своих расходов на расширение производства, приобретение материалов или оплату маркетинговых услуг.

"Надеемся, что для каждого победителя грантовое вознаграждение станет хорошим подспорьем и мы еще услышим об их достижениях", – сказал генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

Напомним, грантовый конкурс "Новая нефть" проходил впервые. Общая сумма - 5 млн рублей.

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# Алексей Краев , креативные индустрии , легкая промышленность

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