Семь тюменских предпринимателей стали победителями грантового конкурса "Новая нефть"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь предпринимателей Тюмени признаны победителями грантового конкурса "Новая нефть". Большинство из них связаны с легкой промышленностью, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Общая сумма грантовой поддержки - 3 млн рублей. Средства получат: Екатерина Некрасова на производство одежды полного цикла "Цех № 5"; Виктор Шевченко - школа швей "BOXWOOD"; Евгений Лепёхин - проект "Окошки", сервис онлайн-записи для тех, кто работает на себя.

Также обладателями гранта стали: ООО "Хроники" - "Образовательная программа "РОБИ"; предприниматель Екатерина Сорокина с проектом бренда одежды "Хочу ещё", Наталья Абдуллина — масштабирование и повышение рентабельности креативного агентства "АРТ-партнер" и Динара Воронцова — открытие мастерской по пошиву галстуков-бабочек.

Предприниматели получат компенсацию своих расходов на расширение производства, приобретение материалов или оплату маркетинговых услуг.

"Надеемся, что для каждого победителя грантовое вознаграждение станет хорошим подспорьем и мы еще услышим об их достижениях", – сказал генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

Напомним, грантовый конкурс "Новая нефть" проходил впервые. Общая сумма - 5 млн рублей.