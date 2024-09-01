Семь тюменских предпринимателей стали победителями грантового конкурса "Новая нефть"
Семь предпринимателей Тюмени признаны победителями грантового конкурса "Новая нефть". Большинство из них связаны с легкой промышленностью, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.
Общая сумма грантовой поддержки - 3 млн рублей. Средства получат: Екатерина Некрасова на производство одежды полного цикла "Цех № 5"; Виктор Шевченко - школа швей "BOXWOOD"; Евгений Лепёхин - проект "Окошки", сервис онлайн-записи для тех, кто работает на себя.
Также обладателями гранта стали: ООО "Хроники" - "Образовательная программа "РОБИ"; предприниматель Екатерина Сорокина с проектом бренда одежды "Хочу ещё", Наталья Абдуллина — масштабирование и повышение рентабельности креативного агентства "АРТ-партнер" и Динара Воронцова — открытие мастерской по пошиву галстуков-бабочек.
Предприниматели получат компенсацию своих расходов на расширение производства, приобретение материалов или оплату маркетинговых услуг.
"Надеемся, что для каждого победителя грантовое вознаграждение станет хорошим подспорьем и мы еще услышим об их достижениях", – сказал генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.
Напомним, грантовый конкурс "Новая нефть" проходил впервые. Общая сумма - 5 млн рублей.