В Тюмени стартовал фестиваль–проводник креативных индустрий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

II Фестиваль креативных индустрий "Проводник" проходит в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" 14 сентября. Гостей ожидают десятки интерактивов, лекций, мастер-классов и ярмарка тюменских мастеров.

"В этом году мы поменяли концепцию. Если на первом фестивале мы открыли горожанам закрытое для посещений место на железной дороге, то в этот раз мы из знакомим с креативными, творческими создателями. Будет много элементов, которые покажут их продукцию, например, модные показы, выступления музыкантов и много всего другого. Этот фестиваль - знакомство с творческими создателями Тюмени", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На ярмарке мастера представили широкий ассортимент продукции с местными брендами: мостом Влюблённых, сибирскими кошками, соболем, коврами, печатными пряниками и деревянным зодчеством.

Кондитер Оксана Овчинникова готовит пряники по рецепту прабабушки. На фестивале она представила пряники карамельные и пряные с апельсиновым акцентом. "Наши пряники полюбились горожанам. В прошлый раз мы их продали быстро. В этот раз привезли побольше. Сегодня хорошая атмосфера, тепло, люди радостные", - отметила Оксана.

Мастер по полимерной глине и смоле Ирина Каргаполова делает украшения с тюменскими цветами, элементами. "Специально к сегодняшнему фестивалю я создала эксклюзивные серьги с тюменским ковром. Было сложно. Это перевод на глину с помощью муравьиного спирта, его ещё нужно было найти. Это старинная техника. Часто торгую на различных фестивалях и горожане охотно покупают мои изделия. Сейчас большой спрос на осенние листья и чертополох из Тюменского брендбука", - уточнила мастерица.

Швея Анна Зуева подготовила для ярмарки на Цветном бульваре сумки, обложки для паспорта, брелоки с видами Тюмени. "Создавала эскизы в программе, изучала на чем и в каком цвете будет лучше смотреться. Сюжеты разные. Спрос высокий. Атмосфера фестиваля тёплая, мастеров много, мы общаемся, делимся опытом", - заметила Анна.

Участница сообщества ремесленников "Здесь" Тюменской области Альфия Валиева предлагает тюменцам национальные татарские лакомства - чак-чак и талкыш калеве Рецепт последнего завезен в Татарию во время Русско-турецкой войны и был немного видоизменен. "Раньше его готовили только для богатых людей, потому что мед - дорогой продукт и масло в то время было дорогое. Подавали неформованным, мы сейчас делаем в формах. Тюменцы все же чаще покупают чак-чак, его больше знают", - сказала Альфия.

Партнеры фестиваля покажут тюменцам на импровизированной стройке, как работает техника, В павильоне гости смогут бесплатно подписать специальные открытки и отправить их в любой регион страны. Спикеры расскажут о современных тенденциях в архитектуре, моде, создании качественного контента. Завершится "Проводник" выступлением коллективов - участников проекта "Музсходка" в 21 час.

Анжела Лебедева