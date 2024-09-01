Комикс “Тобольск. Чувство жизни” выйдет большим тиражом в октябре

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Книгу графических новелл "Тобольск. Чувство жизни" презентовали на фестивале сибирских историй 14 сентября. Через месяц авторский коллектив будет готов представить большой тираж.

Издание состоит из графических новелл, рассказывающих о разных событиях, которые охватывают долгую судьбу города. На соседних разворотах гармонично уживаются истории о легендарных основателях города, о Пушкине и Ершове, о композиторе Алябьеве и о трагичной судьбе царя Николая II и императорской семьи.

Куратор культурных проектов, руководитель проекта "Мастерская исторического комикса" в Тобольске Полина Васильева напомнила, что книга подготовлена и издана в рамках проекта "Сибирские сезоны в Тобольске", реализуемого в ходе программы социальных инвестиций компании СИБУР "Формула хороших дел". Мастерская проходила на протяжении всего 2023 года. Работа началась с изучения истории города, архивных источников. Авторы идеи привлекли к реализации представителей отделения культуры и искусств им. А.А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума, детской школы искусств им. А.А. Алябьева.

“Руководство учреждений пошло нам на встречу, выделило часы, вставило эту программу в основной образовательный курс. Наши педагоги – потрясающий художник, мастер комикса Алексей “Капыч” Капнинский и литературовед, переводчик, писатель Михаил Визель – разработали план, который включал в себя около десяти сессий. Каждая предполагала проработку новой определенной темы и аспектов мастерства. Студенты проходили эту школу и обучились разнообразным навыкам иллюстрации, способам изложения сюжета на материале истории и современности Тобольска”, – поделилась Полина Васильева.

В итоге работы мастерской были созданы законченные новеллы и большое количество эскизов. На основании этого материала несколько художников во главе с Алексеем Капнинским и Михаилом Визелем сложили книгу. Далее последовал большой путь, связанный с работой над полиграфическим продуктом.

Рассказать историю в картинках – сложная задача, признаются преподаватели ТМТ. Комикс – современное, популярное течение, которое хотя бы раз в жизни хотелось попробовать каждому художнику, сказала преподаватель творческих дисциплин специальности "Дизайн (по отраслям)" в Тобольском многопрофильном техникуме Елизавета Ипполитова.

“Нам удалось реализовать это ярко и красиво. Студенты первого и второго курсов согласились участвовать в проекте, ничего не зная про комикс. Они учились новому. Вообще художникам, иллюстраторам, дизайнеру достаточно сложно рассказать историю. Мы чаще всего мыслим просто картинкой, а надо было рассказать историю в картинках. Этот год стал ценным в жизни, полученные знания пригодятся нам в будущем”, – добавила она.

Педагоги помогли определиться с темами. Одна из участниц проекта, студентка третьего курса отделения искусств и культуры Алина Камбарова сделала новеллу про дом-магазин купца Баскина, расположенный на ул. Мира. Свою графическую историю, выполненную в технике аппликации, она назвала “Продан за рубль”.

“Этот старинный дом на аукционе продали за рубль два года назад, за 801 тысячу рублей, если быть точнее. Я решила сделать манифест о том, что нужно беречь такие уникальные здания. За развалинами скрывается большая история, то, о чем не все знают. В моей новелле представлена небольшая ретроспектива, например, есть фантазия о том, что мимо этого дома могла проезжать семья императора. В 60-е годы в здании находился детский мир. Это тоже отражено у меня”, – рассказала Алина Камбарова.

В создании книги принимали участие не только студенты, но и учащиеся детской школы искусств им. А.А. Алябьева. Их рисунки, их элементы использовали в оформлении издания.

Сборник авторских исторических комиксов о Тобольске — первое профессиональное издание в творческой карьере молодых тобольских художников-иллюстраторов — вошел в шорт-лист юбилейного сезона национального конкурса "Книга года" – 2024 в номинации "ART-книга".

“Из 50 участников, представленных в номинации "ART-книга", и из 40 – в номинации “Искусство книгопечатания” именно наша книга попала в топ-5. Это по-настоящему большая победа”, – добавила Полина Васильева.

Сейчас книга графических новелл издана небольшим подарочным тиражом. Полина Васильева надеется, что это издание еще покажут на различных фестивалях и конкурсах страны. Большой тираж разойдется по магазинам.

Презентация книги “Тобольск. Чувство жизни” состоялась в рамках фестиваля сибирских историй и фестиваля “Книги в городе”, которые одновременно проходят на ул. Мира в Тобольске с 13 по 15 сентября.

С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова