Комикс “Тобольск. Чувство жизни” выйдет большим тиражом в октябре
Книгу графических новелл "Тобольск. Чувство жизни" презентовали на фестивале сибирских историй 14 сентября. Через месяц авторский коллектив будет готов представить большой тираж.
Издание состоит из графических новелл, рассказывающих о разных событиях, которые охватывают долгую судьбу города. На соседних разворотах гармонично уживаются истории о легендарных основателях города, о Пушкине и Ершове, о композиторе Алябьеве и о трагичной судьбе царя Николая II и императорской семьи.
Куратор культурных проектов, руководитель проекта "Мастерская исторического комикса" в Тобольске Полина Васильева напомнила, что книга подготовлена и издана в рамках проекта "Сибирские сезоны в Тобольске", реализуемого в ходе программы социальных инвестиций компании СИБУР "Формула хороших дел". Мастерская проходила на протяжении всего 2023 года. Работа началась с изучения истории города, архивных источников. Авторы идеи привлекли к реализации представителей отделения культуры и искусств им. А.А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума, детской школы искусств им. А.А. Алябьева.
“Руководство учреждений пошло нам на встречу, выделило часы, вставило эту программу в основной образовательный курс. Наши педагоги – потрясающий художник, мастер комикса Алексей “Капыч” Капнинский и литературовед, переводчик, писатель Михаил Визель – разработали план, который включал в себя около десяти сессий. Каждая предполагала проработку новой определенной темы и аспектов мастерства. Студенты проходили эту школу и обучились разнообразным навыкам иллюстрации, способам изложения сюжета на материале истории и современности Тобольска”, – поделилась Полина Васильева.
В итоге работы мастерской были созданы законченные новеллы и большое количество эскизов. На основании этого материала несколько художников во главе с Алексеем Капнинским и Михаилом Визелем сложили книгу. Далее последовал большой путь, связанный с работой над полиграфическим продуктом.
Рассказать историю в картинках – сложная задача, признаются преподаватели ТМТ. Комикс – современное, популярное течение, которое хотя бы раз в жизни хотелось попробовать каждому художнику, сказала преподаватель творческих дисциплин специальности "Дизайн (по отраслям)" в Тобольском многопрофильном техникуме Елизавета Ипполитова.
“Нам удалось реализовать это ярко и красиво. Студенты первого и второго курсов согласились участвовать в проекте, ничего не зная про комикс. Они учились новому. Вообще художникам, иллюстраторам, дизайнеру достаточно сложно рассказать историю. Мы чаще всего мыслим просто картинкой, а надо было рассказать историю в картинках. Этот год стал ценным в жизни, полученные знания пригодятся нам в будущем”, – добавила она.
Педагоги помогли определиться с темами. Одна из участниц проекта, студентка третьего курса отделения искусств и культуры Алина Камбарова сделала новеллу про дом-магазин купца Баскина, расположенный на ул. Мира. Свою графическую историю, выполненную в технике аппликации, она назвала “Продан за рубль”.
“Этот старинный дом на аукционе продали за рубль два года назад, за 801 тысячу рублей, если быть точнее. Я решила сделать манифест о том, что нужно беречь такие уникальные здания. За развалинами скрывается большая история, то, о чем не все знают. В моей новелле представлена небольшая ретроспектива, например, есть фантазия о том, что мимо этого дома могла проезжать семья императора. В 60-е годы в здании находился детский мир. Это тоже отражено у меня”, – рассказала Алина Камбарова.
В создании книги принимали участие не только студенты, но и учащиеся детской школы искусств им. А.А. Алябьева. Их рисунки, их элементы использовали в оформлении издания.
Сборник авторских исторических комиксов о Тобольске — первое профессиональное издание в творческой карьере молодых тобольских художников-иллюстраторов — вошел в шорт-лист юбилейного сезона национального конкурса "Книга года" – 2024 в номинации "ART-книга".
“Из 50 участников, представленных в номинации "ART-книга", и из 40 – в номинации “Искусство книгопечатания” именно наша книга попала в топ-5. Это по-настоящему большая победа”, – добавила Полина Васильева.
Сейчас книга графических новелл издана небольшим подарочным тиражом. Полина Васильева надеется, что это издание еще покажут на различных фестивалях и конкурсах страны. Большой тираж разойдется по магазинам.
Презентация книги “Тобольск. Чувство жизни” состоялась в рамках фестиваля сибирских историй и фестиваля “Книги в городе”, которые одновременно проходят на ул. Мира в Тобольске с 13 по 15 сентября.
С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.
Инна Пахомова