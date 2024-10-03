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Межрегиональный конкурс резьбы по кости открыли в Тобольске

Общество, 21:57 02 октября 2024

предоставлено Ольгой Турышевой | Фото: предоставлено Ольгой Турышевой

Межрегиональный конкурс резьбы по кости "80 лет Тюменской области" открыли в Тобольске.

Участников поприветствовал глава города Петр Вагин. Среди конкурсантов прошла жеребьевка рабочих мест. Три дня косторезы с разных регионов России будут создавать уникальные изделия в рамках конкурсной программы.

Победителей выявят в пяти номинациях: "Лучшее косторезное изделие", "Лучший эскиз", "Лучшая публикация/статья", "Лучшая фотография" и "Лучшее культурное мероприятие".

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"Бесспорно, конкурс имеет большое значение как для косторезного промысла, так и для самого города. В заочных номинациях конкурса приняли участие представители многих регионов нашей страны. Изделия, изготовленные мастерами, останутся в Тобольске и будут восхищать нас и гостей города на выставках косторезного искусства", – поделилась организатор конкурса Ольга Турышева.

Результаты конкурса объявят на торжественной церемонии награждения в доме культуры "Синтез" 5 октября в 14 часов.

Событие организовано АНО "Агентство креативных индустрий "АРТМИКС" при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках регионального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

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# конкурс , косторезное искусство , Тобольск

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