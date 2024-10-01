Тюменцы представили креативные проекты потенциальным инвесторам на питчинге

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Семь проектов представили креативные предприниматели на питчинге в рамках форума “КПД” в технопарке 12 октября. Участники предложили разные идеи – от производства одежды до разработки приложений с дополненной реальностью, а также заслушали вопросы и советы от возможных инвесторов, готовых вкладывать в креативные продукты.

Тюменец Андрей Рублев представил проект виртуальной примерочной на основе искусственного интеллекта. По задумке, пользователь может загрузить свою фотографию в полный рост и посмотреть, как та или иная вещь из магазина будет смотреться на нем. Автор идеи ориентируется выйти на рынок Южной Кореи.

“Мы проанализировали более 120 конкурентов, выбрали рынок. Посмотрели технические решения. Собрали технический стек, часть из него развернули. Сейчас в развитие проекта вкладываю собственные средства. А выступление на питчинге дало мне ценный опыт. Понял, что нужно откорректировать презентацию”, – поделился Андрей Рублев.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Интерес у экспертов вызвал проект корпоративного мессенджера Verbosity, который представил директор компании ООО “Дефайнед” Роман Хлиманенко.

“Мы пытаемся выйти с проектом на рынок. Мы можем продать свой продукт крупному бизнес-игроку. Нам нужны довольно крупные суммы – минимум 50, лучше 100 миллионов рублей. И тогда можно бороться с конкурентами”, – считает Роман Хлиманенко.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Еще один проект – “Галерея художественных принтов”. Как говорит его автор Алексей Михайлов, инициатива касается не только бизнеса, она социально ориентированная. “Галерея художественных принтов” направлена на поддержку художников, имеющих проблемы с продажей своих картин.

“Какое решение? Картина преобразуется в принт, который можно нанести на разные объекты. Эта схема позволяет продавать не только полотна, но и разные вещи с ними. Проект существенно расширяет аудиторию. Автор сможет получать пассивный доход: продав картину, он продолжает зарабатывать на ней”, – рассказал Алексей Михайлов.

Такие инвестиционные питчинги комитет по инвестициям и франчайзингу тюменского регионального отделения “Опоры России” организует раз в три месяца. До этого подобное мероприятие проводилось в августе на слете успешных предпринимателей “СУП”.

"Обычно на таких питчингах презентуют не более 15 проектов для масштабирования бизнеса, привлечения средств”, – сказала председатель комитета по инвестициям и франчайзингу тюменского регионального отделения “Опоры России”, преподаватель международной школы предпринимательства, директор управляющей компании Dream Group Анастасия Петрова.

Генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий Алексей Краев добавил, что на питчинг попадают не все проекты, ему предшествовал отбор. Эксперты смотрели, насколько инициатива готова к инвестициям.

“Публичных предложений инвесторы не делают, но, как правило, на таких мероприятиях они могут подойти к тем, кто понравился, обменяться визитками, а затем, уже у себя в офисе, сесть с юристами для составления договора об инвестировании средств. На питчинге происходит первый контакт, первое знакомство”, – добавил он.

Те, кому не удалось привлечь инвестиции на питчинге, смогут доработать проекты, поскольку эксперты им дали отличные рекомендации после питчинга. В дальнейшем предприниматели могут обратится к государственным мерам поддержки, либо фондовым.

“Помимо того, что есть инвестиционные деньги наши эксперты рассказали, где можно взять деньги не инвестиционные. В России существует огромное количество акселераторов, фондов грантовой поддержки, субсидии. Ребята поделились практическим опытом”, – отметила Анастасия Петрова.

Напомним, в 2024 году форум “КПД” и выставка “Тюменская марка” проходят в одно время – 11 и 12 октября на одной площадке. Для предпринимателей подготовили насыщенную деловую программу.

Инна Пахомова