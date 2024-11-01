Звуки тюменских горячих источников, ж/д станции вошли в альбом музыкантов лаборатории M'uzLab

предоставлено Сюзанной Ивановой предоставлено Сюзанной Ивановой

Звуки горячего источника Верхнего бора, сортировочной станции Войновка, часов с Цветного бульвара вошли в альбом мзыкантов - участников лаборатории M'uzLab. Треки доступны на пяти площадках, в том числе Яндекс и ВКонтакте.

"Музыканты вдохновлялись, семплировали, сочиняли, опираясь на рандомно доставшуюся им запись. Главное, что каждый из участников лаборатории смог через звук города, заглянуть в свою душу и найти что-то родное и понятное для себя", - рассказала организатор лаборатории M'uzLab и фестиваля "Музсходка" Сюзанна Иванова.

Музыканты из разных регионов страны во время лаборатории учились сочинять тексты и музыку, продвигать творчество. В итоге в альбом вошли семь новых песен, созданных всего за три дня. Авторы треков передали в текстах и музыке истории взаимоотношений, тревог и снов, любви и процесса создания чего-то нового.

Курировали лабораторию эксперты — автор и аранжировщик, ex - Blackstar, продюсер проекта "Песни на ТНТ" Марко Джакомо из Москвы и главный редактор онлайн-издания "Мастера Сибири" Сергей Мезенов, Санкт-Петербург.

Познакомиться с творчеством, отражающем жизнь Тюменского региона, можно по ссылке.

Анжела Лебедева