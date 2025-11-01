  • 26 ноября 202526.11.2025среда
Тюменские конфеты и мороженое пользуются в Китае повышенным спросом

Экономика, 18:27 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конфеты и мороженое тюменских производителей пользуются повышенным спросом в Китае. Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС растет, сообщил и.о. начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский во время Тюменского экспортного форума в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 26 ноября.

"Федеральная таможенная служба разрабатывает цифровую экосистему, которая станет простой, понятной и доступной для участников внешнеэкономической деятельности. Позволит быстро и качество поставлять продукцию, при этом минимальные риски и время для таможенного декларирования", - отметил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В число часто вывозимой из Тюменского региона продукции также относятся лес и его переработка, оборудование и некоторое сырье.

О том, на что таможня оперативно и беспрепятственно дает "добро" представители ведомства рассказала во время сессии "Точка роста: переосмысливая экспорт".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Одной из ключевых тем Тюменского экспортного форума стала роль российской и региональной айдентики в продвижении товаров и услуг за рубежом. Участники с помощью федеральных и региональных экспертов провели анализ сильных и слабых сторон экспортной деятельности.

Тюменская область наращивает экспортный потенциал за счет стран ЕАЭС.

Завершится форум награждением ведущих экспортеров региона.

Анжела Лебедева

