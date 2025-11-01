  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
Тюменская область отмечена за вклад в цифровое развитие России

Губернатор, 12:16 15 ноября 2025

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Далее в сюжете Жители Армизонского и Сорокинского округов получили новые возможности для медобследования

Тюменская область стала обладателем награды Министерства цифрового развития РФ за внедрение эффективной системы кибербезопасности и почетной грамоты "За экономический вклад в цифровое развитие страны и высокие показатели рейтинга цифровой трансформации".

Награждение прошло на форуме "Цифровые решения" в Москве., сообщил глава региона Александр Моор в своих соцсетях.

"Тюменская область последние три года стабильно держится в тройке лидеров рейтинга цифровой трансформации. Мы активно развиваем сферу цифровизации: внедрили единую информационную систему в сфере здравоохранения, запустили сервис мониторинга паводковой ситуации, подключаем к интернету социально значимые объекты даже в небольших населённых пунктах региона, на 100 процентов обеспечили цифровизацию сферы образования", - написал он.

Работа ведется в том числе в рамках реализации национального проекта "Экономика данных".

