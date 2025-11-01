В Тюменской области переселили более 16 тысяч человек из аварийного жилья за шесть лет

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

16,13 тыс. человек переселили из аварийного жилья по региональной программе в Тюменской области с 2019 по 2024 годы. Расселенная площадь составила 261,9 тыс. кв. м.

"Это 884 дома - 6 тысяч 691 квартира. Жилищные условия улучшили более 16 тысяч человек. Ещё 71 аварийной дом расселён с начала 2025 года - 361 квартира. Темпы реализации региональной программы у нас высокие", - рассказал начальник Главного управления строительства региона Валерий Киселев на совещании, которое прошло при участии замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексея Ересько.

Общий объем финансирования регпрограммы составил почти 14,5 млрд рублей, из которых более 12,9 млрд рублей – средства областного бюджета, 1,5 млрд рублей – Фонда развития территорий.

В аварийном фонде Тюменской области остаётся ещё 456 домов, 80 из них уже обеспечены финансированием – большую часть жителей расселят за счет средств застройщиков по договорам КРТ, оставшихся - благодаря средствам Фонда развития территорий, областного и местного бюджетов. Всего жилищные условия улучшат 7 тыс. 531 человек.

Валерий Киселев отметил, что механизм комплексного развития территорий достаточно успешно реализуется в Тюменской области. Лидером в этом отношении является Тюмень. Подписаны договоры в отношении 22 территорий, на которых есть аварийные дома. Расселить необходимо 2 тыс. 338 человек с 47,31 тыс. кв. м, а это 126 домов и 1 тыс. 24 квартиры.

"Застройщики выполняют взятые на себя обязательства – уже расселено 38 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Этот механизм позволил сэкономить почти пять миллиардов бюджетных рублей", - уточнил начальник управления.

Расселение граждан из аварийного жилья в Тюменской области продолжится по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Оксана Корнеенкова