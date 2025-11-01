  • 20 ноября 202520.11.2025четверг
Тюменским предпринимателям рассказали про преимущества товарного знака и регионального бренда

Экономика, 19:43 20 ноября 2025

департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

О преимуществах товарного знака и регионального бренда рассказали предпринимателям Тюменской области. Этот вопрос важен на этапе регистрации марки на рынке, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Товарные знаки являются самым распространенным способом выделить и защитить свою продукцию. Яркие логотипы, узнаваемые цвета и символы помогают покупателям запомнить бренд. Однако существуют и альтернативные способы индивидуализации продукции: это наименования мест происхождения товаров и географические указания.

Товарный знак защищает право производителя на название, символику товара. Конкуренты не могут использовать этот или схожий товарный знак без официального на то разрешения (лицензионные договоры, франшиза).

Наименование мест происхождения товаров связано с конкретной территорией, где благодаря природным условиям, технологиям и традициям формируются уникальные характеристики продукта. Все стадии производства товара должны проходить в указанном регионе. Например, тюменский ковёр.

Географическое указание тоже показывает принадлежность к местности, но допускает гибкость технологий. Достаточно, чтобы хотя бы одна из ключевых стадий производства, влияющая на его характерные качества, осуществлялась в этом регионе. Местные предприятия могут объединиться для регистрации и совместно использовать такое обозначение. Например, тюменский пломбир.

Что лучше регистрировать, производителю подскажут в региональном центре инжиниринга АНО "Агентство инноваций". Эксперты помогут выбрать подходящий инструмент индивидуализации продукции, учитывая специфику бизнеса, цели выхода на рынок и потенциальные преимущества.

Для МСП Тюменской области в сфере производства предусмотрены льготные условия оплаты: -50 % от стоимости услуги благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Сайт РЦИ, телефон +7 (3452) 534-000 (доб. 1035, 1028, 1018), radionma@72to.ru.

# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроект , товарный знак

﻿
