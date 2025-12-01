На второй строчке чемпионата России завершает год волейбольный клуб "Тюмень"

Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Встречей с гостями из Магнитогорска и второй строчкой чемпионата России завершился 2025 год для волейбольной команды "Тюмень".

Первый матч закончился победой "Тюмени" со счётом 3:1, второй - 1:3 в пользу гостей. Но тюменская команда сохранила своё место в лидирующей группе.

"Это не повод опускать руки. Команда проанализирует недочёты и в следующих играх станет сильнее, не вешаем нос — у "Тюмени" всё впереди", - считает блокирующий команды Илья Борило.

Лучшим игроком "Тюмени" по итогам 2025 года стал Александр Голубев, лучшим болельщиком признан Матвей Ташкеев.