  • 26 декабря 202526.12.2025пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

На второй строчке чемпионата России завершает год волейбольный клуб "Тюмень"

Спорт, 18:45 25 декабря 2025

волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Встречей с гостями из Магнитогорска и второй строчкой чемпионата России завершился 2025 год для волейбольной команды "Тюмень".

Первый матч закончился победой "Тюмени" со счётом 3:1, второй - 1:3 в пользу гостей. Но тюменская команда сохранила своё место в лидирующей группе.

"Это не повод опускать руки. Команда проанализирует недочёты и в следующих играх станет сильнее, не вешаем нос — у "Тюмени" всё впереди", - считает блокирующий команды Илья Борило.

Лучшим игроком "Тюмени" по итогам 2025 года стал Александр Голубев, лучшим болельщиком признан Матвей Ташкеев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 25.12.2025Тюменская команда стала чемпионом инженерного конкурса в Москве
18:45 25.12.2025На второй строчке чемпионата России завершает год волейбольный клуб "Тюмень"
08:48 25.12.2025Более 200 спортсменок приедут на первенство и Кубок Федерации синхронного плавания Тюменской области
19:52 24.12.2025Золото Кубка России по каратэ завоевала спортсменка из Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора