  • 24 декабря 202524.12.2025среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Золото Кубка России по каратэ завоевала спортсменка из Тюмени

Спорт, 19:52 24 декабря 2025

из канала Max главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из канала Max главы Тюмени Максима Афанасьева

Золото Кубка России по каратэ завоевала спортсменка Карина Хохлова из Тюмени. В соревнованиях участвовали более 300 сильнейших спортсменов из 25 регионов страны. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в канале Max.

"В каждой категории выступали только восемь сильнейших спортсменов страны, отобранные по итогам годового рейтинга. У Карины был сложный, но результативный сезон, и она подошла к соревнованиям, занимая в рейтинге первое место! На пути к финалу она одержала три уверенные победы, а в решающей встрече не оставила шансов сопернице из Орловской области, завершив поединок со счётом три ноль", - уточнил глава Тюмени.

Он поздравил с победой чемпионку и её тренера Сергея Калашникова, отметив, что это большое достижение для всего тюменского спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# карате , Максим Афанасьев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:52 24.12.2025Золото Кубка России по каратэ завоевала спортсменка из Тюмени
09:35 24.12.2025100 тюменских танцоров выступят на первенстве города по брейкингу
09:13 24.12.2025750 спортсменов из Тюмени, Тобольска и Ишима поучаствуют в соревнованиях по плаванию
12:52 23.12.2025Году защитника Отечества посвятили турнир по хоккею в АО "Транснефть – Сибирь"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора