Золото Кубка России по каратэ завоевала спортсменка из Тюмени

| Фото: из канала Max главы Тюмени Максима Афанасьева | Фото: из канала Max главы Тюмени Максима Афанасьева

Золото Кубка России по каратэ завоевала спортсменка Карина Хохлова из Тюмени. В соревнованиях участвовали более 300 сильнейших спортсменов из 25 регионов страны. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в канале Max.

"В каждой категории выступали только восемь сильнейших спортсменов страны, отобранные по итогам годового рейтинга. У Карины был сложный, но результативный сезон, и она подошла к соревнованиям, занимая в рейтинге первое место! На пути к финалу она одержала три уверенные победы, а в решающей встрече не оставила шансов сопернице из Орловской области, завершив поединок со счётом три ноль", - уточнил глава Тюмени.

Он поздравил с победой чемпионку и её тренера Сергея Калашникова, отметив, что это большое достижение для всего тюменского спорта.