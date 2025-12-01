  • 26 декабря 202526.12.2025пятница
Тюменская команда стала чемпионом инженерного конкурса в Москве

Спорт, 19:40 25 декабря 2025

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Молодежная команда Тюменской области "Протон" стала чемпионом инженерного конкурса "Первый элемент" в Москве. В ее составе – Арсений Гущин, Савелий Евлампиев и Платон Переладов, которые обучаются в Центре технических видов спорта и детском технопарке "Кванториум" дворца "Пионер".

Перед участниками стояла задача спроектировать и изготовить радиоуправляемую модель гибридного автомобиля в масштабе 1 к 10 на основе топливного элемента, работающего на водороде.

За шестичасовой марафон модель тюменской команды преодолела по трассе расстояние в 96 км, пишет департамент молодежной политики региона.

Тренер Владимир Кипер сказал, что ребята готовились к соревнованиям более полутора лет: "Все этапы – от проектирования до управления на трассе – участники выполнили самостоятельно, разработали с нуля гоночную модель и оптимизировали систему топливного элемента".

Всего в финале конкурса участвовало 10 сильнейших команд со всей России.

