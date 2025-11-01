В агробиотехе межуниверситетского кампуса Тюмени будут разрабатывать решения для индустрии АПК

Биотехнологические решения будут разрабатывать для индустрии АПК в агробиотехе межвуниверситетского кампуса в Тюмени. Это касается биостимуляторов растений, элитных семян, эмбрионов сельхозживотных с высоким генетическим потенциалом и организмов с улучшенными харктеристиками.

Об этом рассказала заместитель начальника управления, начальник отдела научно-технической информации ТюмГУ Анжелика Беленькая корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия". По ее словам, решения ориентированы на повышение продуктивности и экологичности агропроизводств, которые выступят в роли индустриальных партнеров и заказчиков наукоемких разработок. В их числе - ведущие предприятия агропромышленного комплекса страны и региона.

"Агробиотех занимается биотехнологическими решениями для агроиндустрии. Это одно из самых перспективных направлений сельского хозяйства. Биотехнологические приемы, такие как разработка кормов из побочных продуктов животноводства или от этомофагов, позволяют получить корма, удобрения, а в дальнейшем - поддерживать экологичность продукции. Можно будет получать так называемую "зеленую" продукцию", - пояснила эксперт.

Еще одно из направлений, которое планируется реализовать в межуниверситетском кампусе, - получение элитных сортов семян. Эта задача отвечает целям нацпроекта "Повышение технологической обеспеченности продовольственной безопасности" в части укрепления отечественного рынка и его независимости от импорта. И в этом у тюменских ученых уже есть успехи – оформлены патенты на сорта востребованных сельхозкультур, включая зерновые и картофель.

Анжелика Беленькая отметила, что будут развивать и генетический потенциал сельскохозяйственных животных: "Это получение эмбрионов с высоким генетическим потенциалом в одной из лабораторий кампуса. В первую очередь это касается крупного рогатого скота, что является трендом сейчас в Российской Федерации. В перспективе мы рассчитываем, что будем получать эмбрионы уже в рамках кампуса как раз для сохранения отечественного генофонда сельскохозяйственных животных и развития продуктивного потенциала".

Цель этой большой работы - создание генетического банка семян культур и эмбрионов пород сельскохозяйственных животных.

"Следующим биотехнологическим приемом, который максимально поддерживает органическое сельское хозяйство, уменьшая при этом экологическую нагрузку, является разработка биостимуляторов и биоудобрений. Они благотворно влияют на рост и развитие растений, которые необходимы для производства продукции и кормов для сельхозживотных", - уточнила начальник отдела научно-технической информации вуза.

Подготовлена для реализации в кампусе и магистерская программа "Ветеринарно-санитарная экспертиза", которая является сетевой.

"Она реализуется совместно с медицинским университетом и направлена на оценку качества продукции, которой выходит на рынок. Еще у нас будет программа "Биотехнология пищевых производств", она уже больше относится к глубокой переработке, получению функциональных продуктов питания, различных кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. В перспективе мы планируем попробовать делать биостимуляторы и биоудобрения для растений", - дополнила Анжелика Беленькая.

Напомним, кампус возводится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодёжь и дети". Окончание строительства запланировано на 2028 год.

Оксана Корнеенкова