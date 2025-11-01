Производитель химреагентов из Тюменской области стал лучшим молодым экспортером страны

Всероссийскую премию "Молодой предприниматель России" получил руководитель тюменской компании-производителя химреагентов Марсель Кадыров.

Награду победителю в номинации "Экспортер года" в национальном центре "Россия", где состоялась церемония награждения победителей и призеров, вручила генеральный директор школы экспорта Российского экспортного центра Алисия Никитина.

Компания "Тюменьнефтетехнологии" занимается разработкой и поставкой химических реагентов для нефтегазовой отрасли. Предприятие успешно экспортирует как непосредственно продукцию, так и инновационные разработки, а также оказывает широкий перечень услуг на международном уровне, сообщается на сайте Российского экспортного центра.

Экспорт, по словам Алисии Никитиной, — это высшая лига в предпринимательстве.

"Туда идут те, кто не боится риска, открыт всем новому и внутренне готов к конкуренции не только внутри страны, где правила игры относительно понятны, но и на глобальном уровне, где этих правил гораздо больше, и они постоянно меняются. – подчеркнула она. - В школе экспорта РЭЦ мы много работаем с молодежью и видим, как все больше и больше талантливых и амбициозных молодых людей готовы развивать свое дело в мировых масштабах".

Также руководитель ООО "Тюменьнефтетехнологии" Марсель Кадыров получил грант от фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" Алексея Репика на сумму 1 млн рублей.

Помимо наград, все победители и призеры премии "Молодой предприниматель России" получат экспертную поддержку, участие в деловых мероприятиях Росмолодежи и партнеров, а также возможность вывести бизнес на новый уровень.

Премия "Молодой предприниматель России" — один из проектов всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, являющейся частью национального проекта "Кадры". В 2025 году она проводится уже в 15 раз, продолжая мотивировать молодых предпринимателей (в возрасте от 16 до 35 лет) продемонстрировать достижения в бизнесе и получить признание профессионального сообщества.