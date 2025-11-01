  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
Трансляция послания Александра Моора "О положении дел в области"

Тюменская область в 2025 году совершила прорыв в логистической отрасли

Губернатор, 11:43 27 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменский межуниверситетский кампус станет центром научно-технологического прогресса

Тюменская область продолжает своё развитие, разумно используя имеющиеся преимущества, а также следуя долгосрочным приоритетам.

Об этом заявил губернатор Александр Моор, выступая с традиционным посланием "О положении дел в области" на 43-м заседании Тюменской облдумы 27 ноября.

По оценке главы области, в регионе состоялся настоящий прорыв в логистической отрасли, поскольку географическое положение Тюмени выступает естественным конкурентным преимуществом.

"И мы его полноценно используем, - отметил он. - Заработали логистический центр Ozon, распределительный центр сети "Монетка", строится комплекс Wildberries, приходят новые федеральные торговые сети". Губернатор подчеркнул, что в них теперь выделяются площадки для местной фермерской и ремесленной продукции.

Кроме того, в 2025 году введён новый промышленный комплекс по производству высокотехнологичного нефтесервисного оборудования, компания "Газпромнефть" открыла уникальный научный центр "Геосфера", первый в России роботизированный комплекс изучения керна.

Более чем на 70 % выполнены в Тобольске объёмы строительства проекта "ДГП-2", нового завода "ЗапСибНефтехима" по производству полипропилена.

Говоря об индустрии гостеприимства, глава региона напомнил, что по программе льготного кредитования в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" в Тобольске и Тюмени возводятся современные гостиничные комплексы.

"Уже ведутся инженерные изыскания, формируется пул инвесторов проекта по созданию туристическо-рекреационного кластера Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", - добавил губернатор.

Николай Ступников

# Александр Моор , национальный проект Туризм и гостеприимство , нацпроекты , послание губернатора , промышленность

