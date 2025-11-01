Тюменская область в 2025 году совершила прорыв в логистической отрасли
Тюменская область продолжает своё развитие, разумно используя имеющиеся преимущества, а также следуя долгосрочным приоритетам.
Об этом заявил губернатор Александр Моор, выступая с традиционным посланием "О положении дел в области" на 43-м заседании Тюменской облдумы 27 ноября.
По оценке главы области, в регионе состоялся настоящий прорыв в логистической отрасли, поскольку географическое положение Тюмени выступает естественным конкурентным преимуществом.
"И мы его полноценно используем, - отметил он. - Заработали логистический центр Ozon, распределительный центр сети "Монетка", строится комплекс Wildberries, приходят новые федеральные торговые сети". Губернатор подчеркнул, что в них теперь выделяются площадки для местной фермерской и ремесленной продукции.
Кроме того, в 2025 году введён новый промышленный комплекс по производству высокотехнологичного нефтесервисного оборудования, компания "Газпромнефть" открыла уникальный научный центр "Геосфера", первый в России роботизированный комплекс изучения керна.
Более чем на 70 % выполнены в Тобольске объёмы строительства проекта "ДГП-2", нового завода "ЗапСибНефтехима" по производству полипропилена.
Говоря об индустрии гостеприимства, глава региона напомнил, что по программе льготного кредитования в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" в Тобольске и Тюмени возводятся современные гостиничные комплексы.
"Уже ведутся инженерные изыскания, формируется пул инвесторов проекта по созданию туристическо-рекреационного кластера Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", - добавил губернатор.
Николай Ступников