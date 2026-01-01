  • 21 января 202621.01.2026среда
  • В Тюмени -24..-26 С 3 м/с ветер северный

В Тюменской области стартовала двенадцатая волна проектов бережливого управления

Экономика, 15:27 21 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двенадцатая волна проектов бережливого управления стартовала в Тюменской области. В нее вошли 26 проектов, которые будут реализованы в сферах управления, образования, здравоохранения, социального обеспечения и спорта, сообщает региональный департамент экономики.

Установочное совещание открыл заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он подчеркнул важную роль продолжения системной работы по оптимизации процессов. Бережливое управление реализуется по соглашению между правительством региона и госкорпорацией "Росатом".

Задачи проектных команд в 2026 году амбициозны: сделать услуги быстрее, качественнее и удобнее как для пользователей, так и для специалистов.

По проектам начался этап глубокого анализа процессов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бережливые технологии , управление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:27 21.01.2026В Тюменской области стартовала двенадцатая волна проектов бережливого управления
14:32 21.01.2026До 140 тонн картофеля в сутки отгружает торговым сетям упоровский производитель
13:04 21.01.2026Даты проведения TNF и главную тему анонсировали в Тюменской области
10:52 21.01.2026Сервис 3D-панорамы земельных участков работает для инвесторов в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора