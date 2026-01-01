В Тюменской области стартовала двенадцатая волна проектов бережливого управления

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двенадцатая волна проектов бережливого управления стартовала в Тюменской области. В нее вошли 26 проектов, которые будут реализованы в сферах управления, образования, здравоохранения, социального обеспечения и спорта, сообщает региональный департамент экономики.

Установочное совещание открыл заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он подчеркнул важную роль продолжения системной работы по оптимизации процессов. Бережливое управление реализуется по соглашению между правительством региона и госкорпорацией "Росатом".

Задачи проектных команд в 2026 году амбициозны: сделать услуги быстрее, качественнее и удобнее как для пользователей, так и для специалистов.

По проектам начался этап глубокого анализа процессов.