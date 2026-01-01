  • 21 января 202621.01.2026среда
До 140 тонн картофеля в сутки отгружает торговым сетям упоровский производитель

Экономика, 14:32 21 января 2026

агрофирма "КРиММ" | Фото: агрофирма "КРиММ"

До 140 т картофеля в сутки отгружает торговым сетям агрофирма "КРиММ" из Упоровского округа. Такой объем поставок стал возможен благодаря современной и производительной логистике, сообщает компания.

Столовый картофель поступает в торговые сети, семенной – на чипсы, фри, либо зарубежным партнерам: "Все должно быть поставлено точно в срок".

