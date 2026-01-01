22 января - события дня
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. 18+
В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Проект "СВОй кожевенник" Результаты и подведение итогов". Прямая трансляция пройдет на сайте информационного агентства "Тюменская линия". 18+
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию. 18+
В Тюмени в 14 часов в Библиотеке им. М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14/1) начнется интеллектуальная игра "Мир культурного наследия". 12+
В Тюмени в 14 часов в Библиотеке № 15 им. П.П. Ершова (ул. Минская, 98) начнется открытая лекция "Двадцать первый. Красная весна". 12+
В Тюмени в Библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется лекция "История Богоявленского собора в г. Ишиме". 12+
В Тюмени в 18 часов 30 минут в ЦУМе (ул. Орджоникидзе, 63а, 2 этаж, рядом с магазинами "Лаванда" и "Смыслы") начнется модный показ "Зима в узоре". 12+
Интересное в этот день:
1724 — Петром I издан Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской империи законов и уставов.
1905 — начало Первой Русской революции. (9 января по старому стилю).
1915 — крушение поезда у Гвадалахары, более 600 погибших.
1927 — первый прямой радиорепортаж с футбольного матча между "Арсеналом" и "Шеффилд Юнайтед" в Лондоне.
1973 — катастрофа Boeing 707 в Кано (Нигерия), 176 погибших.
1992 — открыта первая экзопланета — PSR B1257+12 c.
1998 — 12-й старт шаттла "Индевор".