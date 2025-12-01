"Неизвестный подвиг ректора" - в Тюмени презентовали книгу об основателе ТИУ Анатолии Косухине

Книгу об основателе ТИУ Анатолии Косухине "Неизвестный подвиг ректора" презентовали в Тюмени. 25 декабря исполнилось 100 лет со дня его рождения, в 2025 году вуз отмечает 65 лет со дня основания, год проходит для всех под эгидой 80-летия Великой Победы и Года защитников Отчества. Все эти даты переплелись и отражены в биографичной книге об известном тюменском ректоре.

Книга составлена по воспоминаниям Анатолия Косухина и дневникам его матери. Издание задумывалось давно, но многие из материалов были рассекречены только недавно. Годы его молодости пришлись на Великую Отечественную Войну. Будущий ректор руководил крымским молодежным подпольным движением партизан. Об этой его деятельности под кличкой "Дядя Костя" коллеги узнали лишь в 1969 году, когда журнал "Уральский следопыт" опубликовал статью под названием "Гестапо ищет Косухина".

На самом деле в военные годы Анатолий Косухин был яркой фигурой Симферопольского подполья. С первых дней оккупации Крыма в ноябре 1941 года шестнадцатилетним подростком активно включился в борьбу, организовав вместе со своими друзьями – выпускниками девятого класса Симферопольской школы № 9 молодежное сопротивление. Всего за годы оккупации молодые подпольщики совершили более 30 операций. В апреле 1944 года Анатолий Косухин был ранен и провел несколько месяцев в госпитале. За активную работу в подполье в 1965 году Анатолий Николаевич был награжден орденом Ленина.

Книга о Косухине результат коллективного труда. Большое участие в ее создании принял выпускник ТИУ, председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник.

"Выпускники Тюменского индустриального университета – это ядро элиты западно-сибирского нефтегазового комплекса. Тот период, который я застал в вузе, когда им руководил Анатолий Николаевич, был уникальным. Здесь соседствовали люди, завершившие войну - наши учителя, которые стремительно подняли страну на неимоверную высоту, и молодые, которым доверялось многое. В 39 лет Косухин возглавил университет. По сегодняшним понятиям, это мало, а тогда считалось, что он уже сформировавшийся руководитель. Он собрал уникальную команду из первых лиц отрасли: Борис Щербина регулярно читал лекции, а Виктор Муравленко являлся председателем дипломной комиссии выпускников", - поделился воспоминаниями Юрий Шафраник.

Почему вклад Анатолия Косухина так много значит для региона пояснил ректор ТИУ 1990 по 2010 годы, профессор Николай Карнаухов. Главное его преимущество как руководителя заключалось в соратничестве с сотрудниками.

"Косухин – лидер по своему ментальному складу. Была пора становления института, когда не хватало ресурсов и людей под задуманное громадье планов. Анатолий Николаевич всегда поддерживал инициативы подчиненных. Это вдохновляло, воодушевляло", - подчеркнул Николай Карнаухов.

Анатолий Косухин еще при жизни хотел опубликовать дневник своей матери, в котором она рассказывала о жизни сына в период партизанства. Но не мог этого сделать из-за грифа секретности. Работу над книгой начинал соратник Косухина - ученый, писатель, краевед Виктор Копылов. Но издание увидело свет лишь спустя десятилетия благодаря энтузиазму многих людей.

После войны в 1951 году Косухин окончил Московский энергетический институт, его отправили на Уральский турбомоторный завод в Свердловске работать инженером-конструктором. В 1952 году стал ассистентом, а затем старшим преподавателем кафедры строительной механики Уральского политеха. В 1963 защитил кандидатскую диссертацию, в это время начиналось освоение недр Западной Сибири и в Тюмени планировали открыть первый инженерный вуз. Его организатором и руководителем и стал Косухин.

Директор фонда "Наш выбор - малая Родина", один из авторов книги Владимир Кропчев уточнил, что это первая книга об Анатолии Косухине.

"Первая книга посвящена его юности. Ведем работу, накопили большой материал о его деятельности как ректора. Дума Тюменской области поддержит выпуск второй части книги об Анатолии Николаевиче", - уточнил соавтор.

Гости презентации увидели радиоприемник, который собрал Анатолий Косухин в 16 лет, когда был подпольщиком. В те годы это был невероятно смелый поступок, поскольку нарушал оккупантские законы: было запрещено слушать сводки Совинформбюро.

Коллектив создателей поощрили наградами Тюменского индустриального университета. Также был отмечен труд журналистов региональных и региональных СМИ, в том числе информационного агентства "Тюменская линия".

Оксана Корнеенкова