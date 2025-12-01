На фасаде тюменского колледжа установили баннер с изображением тюменского бойца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Баннер с изображением погибшего в зоне спецоперации бойца Алексея Долгушина открыли на фасаде Тюменского колледжа производственных и социальных технологий 15 декабря. Он был награжден орденом Мужества, медалями Суворова, "За отвагу" и "За воинскую доблесть".

Портрет разместили в рамках совместного проекта "Единой России" и Министерства просвещения "Лица героев". Открыли баннер вместе с педагогами, студентами и родными офицера.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы должны с вами хранить память об этих замечательных героях. Теперь все, кто будет ехать и проходить мимо учебного заведения, увидят портрет. Вы еще совсем молодые ребята, поэтому равняйтесь на этих героев, хорошо учитесь, занимайтесь спортом, любите свою Родину. И все у вас все будет хорошо", - сказал на открытии первый заместитель председателя Тюменской облдумы, руководитель фракции "Единой России" Андрей Артюхов.

Алексей Долгушин поступил в 2010 году в лесотехнический техникум, который позже стал Тюменским колледжем производственных технологий. В студенческие годы он активно занимался спортом, защищал честь футбольного клуба "Тюмень". После окончания ссуза тюменец поступил в ТВВИКУ и получил профессию военного инженера.

"Я сама родилась в семье военных, десять лет проработала в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Я понимаю, как тяжело родным и близким. Нам же нужно помнить о таких героях, как Алексей Евгеньевич, тогда они будут жить с нами вечно. Если такие люди защищают нашу Родину, значит, мы с вами будем жить в мире", – подчеркнула директор колледжа Тамара Шпак.

Алексей был военным в четвертом поколении. Его прадед сражался на фронтах Великой Отечественной войны, дед был военнослужащим Советского Союза, отец – подполковник запаса, а сам тюменец находился на специальной военной операции с ее первого дня. "С самого детства он демонстрировал целеустремленность и активную жизненную позицию. Очень был ответственный, в техникуме и училище стал старостой группы. Потом служил в армии, а после отправился на спецоперацию. Был трижды ранен, к сожалению, погиб", - отметил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" отец бойца Евгений Долгушин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жизнь начальника инженерной службы оборвалась 10 мая 2024 года во время выполнения очередной боевой задачи. За проявленный героизм его наградили орденом Мужества, медалями Суворова, "За отвагу" и "За воинскую доблесть".

Добавим, всего в Тюменской области в рамках проекта "Лица героев" на фасадах образовательных учреждений размещено 418 баннеров с портретами героев военного времени, трудового фронта, внесших весомый вклад в развитие страны. Его цель - на примере выдающихся людей, героев-земляков воспитать в школьниках гордость и уважение к истории России и родного края.

Виктория Макарова