  • 15 декабря 202515.12.2025понедельник
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер юго-восточный

На фасаде тюменского колледжа установили баннер с изображением тюменского бойца

Общество, 13:04 15 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Баннер с изображением погибшего в зоне спецоперации бойца Алексея Долгушина открыли на фасаде Тюменского колледжа производственных и социальных технологий 15 декабря. Он был награжден орденом Мужества, медалями Суворова, "За отвагу" и "За воинскую доблесть".

Портрет разместили в рамках совместного проекта "Единой России" и Министерства просвещения "Лица героев". Открыли баннер вместе с педагогами, студентами и родными офицера.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы должны с вами хранить память об этих замечательных героях. Теперь все, кто будет ехать и проходить мимо учебного заведения, увидят портрет. Вы еще совсем молодые ребята, поэтому равняйтесь на этих героев, хорошо учитесь, занимайтесь спортом, любите свою Родину. И все у вас все будет хорошо", - сказал на открытии первый заместитель председателя Тюменской облдумы, руководитель фракции "Единой России" Андрей Артюхов.

Алексей Долгушин поступил в 2010 году в лесотехнический техникум, который позже стал Тюменским колледжем производственных технологий. В студенческие годы он активно занимался спортом, защищал честь футбольного клуба "Тюмень". После окончания ссуза тюменец поступил в ТВВИКУ и получил профессию военного инженера.

﻿

"Я сама родилась в семье военных, десять лет проработала в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Я понимаю, как тяжело родным и близким. Нам же нужно помнить о таких героях, как Алексей Евгеньевич, тогда они будут жить с нами вечно. Если такие люди защищают нашу Родину, значит, мы с вами будем жить в мире", – подчеркнула директор колледжа Тамара Шпак.

Алексей был военным в четвертом поколении. Его прадед сражался на фронтах Великой Отечественной войны, дед был военнослужащим Советского Союза, отец – подполковник запаса, а сам тюменец находился на специальной военной операции с ее первого дня. "С самого детства он демонстрировал целеустремленность и активную жизненную позицию. Очень был ответственный, в техникуме и училище стал старостой группы. Потом служил в армии, а после отправился на спецоперацию. Был трижды ранен, к сожалению, погиб", - отметил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" отец бойца Евгений Долгушин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жизнь начальника инженерной службы оборвалась 10 мая 2024 года во время выполнения очередной боевой задачи. За проявленный героизм его наградили орденом Мужества, медалями Суворова, "За отвагу" и "За воинскую доблесть".

﻿

Добавим, всего в Тюменской области в рамках проекта "Лица героев" на фасадах образовательных учреждений размещено 418 баннеров с портретами героев военного времени, трудового фронта, внесших весомый вклад в развитие страны. Его цель - на примере выдающихся людей, героев-земляков воспитать в школьниках гордость и уважение к истории России и родного края.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# колледж , СВО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 15.12.2025Самоед Майя станет провожатым для детей в тюменском центре "Родник"
13:04 15.12.2025На фасаде тюменского колледжа установили баннер с изображением тюменского бойца
12:53 15.12.2025Проверку автозимника от Нижней Тавды до Кускургуля провели совместно с прокуратурой
12:42 15.12.2025Возведение ледового городка началось на Красной площади Тобольска

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора