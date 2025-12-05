  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
В семье Нины Генкуленко из Ишима бережно хранят память о герое Великой Отечественной войны

Общество, 11:57 05 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дети, внуки и правнуки ветерана Великой Отечественной войны Алексея Ивановича Межецкого, помнят о его подвиге и гордятся им.

"Умер отец рано, ему было всего 52 года, – сказались ранение и контузия", - рассказала дочь ветерана председатель комитета по работе с общественными организациями Общественной палаты города Ишима, член общественной наблюдательной комиссии Тюменской области, член общественной организации "Дети войны" Нина Генкуленко.

Война застала семью Межецких в Приморском крае на озере Хасан, где глава семейства проходил срочную службу. Воинскую часть вскоре направили на Запад. "Когда мы ехали через Тюменскую область, на станции Ишим маму вместе с нами, детьми, сняли с поезда. Успев попрощаться с отцом, которого отправляли на передовую, мы уехали к бабушке в деревню Свистуха Голышмановского района, - вспоминает Нина Генкуленко. - Жилось там бедно, всё отправлялось продовольственными поставками на фронт. Себе оставляли картошку, лук и то, что собирали в лесу. Но никто никогда не роптал на такую жизнь, понимали – все ради Победы".

Отец пробыл на фронте не очень долго: получил ранение и тяжелую контузию. Лежал в госпитале и вскоре был вновь отправлен с воинской частью на озеро Хасан – со стороны Японии начались вылазки врагов.

По окончании войны его наградили медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За Победу над Японией", "За боевые заслуги", а также орденом Красной звезды. В мирное время был удостоен и медали "За освоение целинных и залежных земель".

"В 1949 году отца демобилизовали в звании капитана, и мы переехали в Ишим. Папа поступил в педагогический институт, потом работал в школе: преподавал черчение, рисование, труды, историю и географию. Я помню его постоянно занятым – помимо преподавания он встречался с молодежью, но не любил рассказывать о военном времени. А еще он много читал и привил нам любовь к чтению. Сколько всего он знал! Мы даже называли его "ходячей энциклопедией", а папа только посмеивался, - вспоминает Нина Генкуленко. - Мои близкие помнят о его подвиге и гордятся им! Пусть память о нем будет вечной!".

﻿
