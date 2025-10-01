Глеб Беломенов стал абсолютным чемпионом мира в пятнадцать лет

фото регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации фото регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации

Пятнадцатилетний парень из Новотарманска Тюменской области Глеб Беломенов, став абсолютным чемпионом мира в общем зачете XIII чемпионата мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту, совершил настоящий подвиг – спортивный, но требующий такой же отваги и собранности, как и в реальной операции.

"Каждая его победа – это результат тысяч часов тренировок, преодоления усталости и безграничной веры в себя", - рассказал отец чемпиона житель поселка Новотарманский Евгений Беломенов.

Его спортивный путь начался с детского увлечения тхэквондо, куда он пришел в пять лет. Уже тогда в нем проявились недетская целеустремленность и дисциплина. Тренировки в клубе "Сириус" закалили характер и принесли первые серьезные результаты: в 2023 году Глеб завоевал "серебро" на чемпионате России.

Но его спортивная судьба сделала новый виток - в 2022 году тренеры разглядели в нем потенциал для пожарно-спасательного спорта – и не ошиблись. С этого момента начался его стремительный взлет. Летом 2023 года на первом же всероссийском первенстве в Подольске Глеб одержал победу в сложнейшей дисциплине – подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Это золото стало отправной точкой. Зимой 2024 года в Рязани он завоевал два первых места, а летом в Челябинске снова подтвердил звание чемпиона России. Но главное испытание ждало его впереди.

Осенью 2024 года в Алматы (Республика Казахстан) на XIII чемпионате мира среди юношей и юниоров Глеб в упорной борьбе он завоевал "золото" в подъеме по штурмовой лестнице, "серебро" в боевом развертывании и стал абсолютным чемпионом мира в общем зачете.

Глеб Беломенов - герой нашего времени, пример для молодежи Тюменской области. Его история говорит о том, что даже из маленького поселка можно подняться к мировым вершинам благодаря трудолюбию и силе духа. Земляки по праву могут гордиться тем, что в спортивной семье Тюменской области растет выдающийся спортсмен, и скромный, целеустремленный парень, который уже в свои годы показывает, что такое настоящий характер.