Абалакский рыборазводный завод намерен вывести сибирского осетра из Красной книги

Общество, 18:02 09 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От трех до шести миллионов подрощенной молоди осетра сибирского, занесенного в Красную книгу, ежегодно выпускает в Иртыш Абалакский экспериментальный рыборазводный завод ФГБУ "Главрыбвод". Предприятие является крупнейшим по искусственному воспроизводству рыбы этого вида.

Период нереста на предприятии и в реке абсолютно одинаковы, заверил заместитель начальника Нижне-Обского филиала, директор Абалакского экспериментального рыборазводного завода ФГБУ "Главрыбвод" Николай Шабанов. Основная работа по получению необходимых для воспроизводства продуктов начинается примерно в середине мая, при этом зависит от погодных условий, температуры воды.

"Сначала получаем молоки, оплодотворяем икру и закладываем ее на инкубацию на семь дней. Оптимальная температура для этого составляет 14-16 градусов. Появившиеся личинки помещают на выдерживание: ориентировочно десять дней они будут находиться при температуре 16-18 градусов. Затем рыбу переводят на активное питание. Подрощенных мальков перемещают в выростные пруды, где происходит подращивание до навески от трех до пяти граммов. После этого рыба по системе каналов попадает в Иртыш. Мы стараемся как минимум поддержать популяцию, а максимум - вывести осетра из Красной книги", - поделился Николай Шабанов.

﻿

Сейчас ремонтно-маточное стадо составляет более полутора тысяч. Это и производители, которые участвуют в нересте, и "старший ремонт", который в ближайшее время начнет давать продукты для воспроизводства, и "младшие", как их здесь называют.

Как рассказала ведущий рыбовод Нижне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Татьяна Белослуцкая, ежегодно здесь получают до 20 миллионов икринок сибирского осетра - это довольно большое количество. Икру на предприятии получают путем сдаивания икринок. Занимаются этим мужчины, поскольку это тяжелый физический труд. Вес самок обычно достигает в среднем от 20 до 40 кг. При получении икры рыбу могут удерживать несколько человек. Если еще в советское время ее для этого вскрывали, то сейчас процесс не губит популяцию: рыба остается живой.

В рыбной отрасли Татьяна Белослуцкая работает 25 лет, из них четыре года - на Абалакском заводе. По ее мнению, этот труд напрямую касается заботы о будущем.

Сейчас Абалакский рыборазводный завод готовится к зимнему и весеннему сезону. Рабочие ремонтируют оборудование, обслуживают насосы и другие механизмы в цехах, которые необходимы в период подращивания молоди и доведения ее до выпуска.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

# осетр , рыбоводство

