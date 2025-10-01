Ветеран боевых действий Борис Туйчин о чувстве долга: оно унаследовано от дедов-фронтовиков

| Фото: регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации

Для участника спецоперации, ветерана боевых действий Бориса Туйчина слова "честь", "долг" и "ответственность" – не пустой звук. В нем живет чувство долга, унаследованное от дедов-фронтовиков.

Его жизнь и поступки являются примером мужества и служения Отечеству. О нем рассказала его сестра, психолог центра социального обслуживания населения Тобольска Ксения Унджакова.

"В октябре 2022 года жизнь разделилась на "до" и "после". Старший брат Борис Туйчин сообщил, что получил повестку и уходит на службу. Для нас это стало полной неожиданностью, но для него – осознанным шагом", - рассказала она.

В марте 2023 года Борис Туйчин получил тяжелейшее ранение позвоночника, подорвавшись на мине. Три месяца госпиталя, сложнейшая операция... Но, не восстановившись полностью и не дожидаясь выписки, он принял решение вернуться в зону боевых действий.

Родным он заявил, что на войне должны быть опытные люди, а не гибнуть юные мальчишки.

"Это решение раскрывает всю суть его характера, - отметила Ксения Унджакова. - Борис – не кадровый военный, а простой рабочий парень из Сумкино, но в нем живет чувство долга, унаследованное от наших дедов-фронтовиков. Он никогда не считал себя героем, но его поступки говорят красноречивее любых слов. На его глазах погибли все боевые товарищи, с которыми он начинал службу. Эта утрата стала для него тяжелейшим испытанием, но не сломила его".

Сегодня его семья живет надеждой на его возвращение. "Мы гордимся им не только как защитником Родины, награжденным медалью и удостоенным звания ветерана боевых действий, но и как человеком, для которого слова "честь", "долг" и "ответственность" – не пустой звук. Для меня он был и остается тем самым старшим братом, который учил меня кататься на велосипеде и на чье плечо можно всегда положиться. Таким героям, как мой брат Борис, нельзя не гордиться", - считает Ксения Унджакова.