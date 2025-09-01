Тюменские ветераны возложат цветы к дому легендарного ликвидатора огненных фонтанов

| Фото: предоставлено Татьяной Долговой | Фото: предоставлено Татьяной Долговой

Ветераны нефтегазового комплекса Тюменской области проведут торжественную церемонию возложения цветов к мемориальной доске на доме по улице Республики, 48, где проживал выдающийся геолог Николай Григорьев, 15 сентября. После этого участники мероприятия посетят могилу героя.

Выбор даты не случаен — 16 сентября исполнилось бы 100 лет со дня рождения человека, чья жизнь стала примером мужества, профессионализма и беззаветного служения своему делу, сообщила в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист ООО "МНП "Геодата" Татьяна Долгова.

Как пишет почетный нефтяник Тюменской области и почетный ветеран-геологоразведчик России Алексей Арсеньев в своей статье "Повелитель огненных фонтанов", свой трудовой путь Николай Иванович начал в 1947 году в Валдайской нефтеразведочной экспедиции. Скрыв инвалидность, он пришел в геологоразведку, привлеченный двойной нормой хлеба. "Не романтика меня манила, а хлебная пайка", — вспоминал он позже. Постепенно, благодаря своему таланту бурового мастера, он продвигался на восток вместе с развитием нефтегазовой отрасли.

В Тюмени началась его легендарная карьера. Здесь он создал единственную в СССР специализированную противофонтанную службу. Огненный фонтан — это крайне опасное явление при нефтедобыче: под огромным давлением из скважины вырывается поток нефти или газа, который часто воспламеняется, создавая гигантский пылающий факел. Такие аварии угрожают жизни людей, наносят колоссальный ущерб окружающей среде и приводят к потере ценного сырья.

Под руководством Николая Григорьева эта служба спасла множество жизней и предотвратила крупные экологические катастрофы. За 14 лет работы буровым мастером он пробурил 73 скважины, 49 из которых дали нефть и газ.

Путь героя начался в простой деревне Соколово Новгородской области. В 17 лет он ушел на фронт, воевал разведчиком на Синявинских высотах под Ленинградом. После двух лет в госпиталях, скрыв свою инвалидность, пришел в геологоразведку.

В экстремальных ситуациях всегда шел первым. Однажды, находясь в эпицентре пожара при ликвидации аварии, получил тяжелейшие ожоги, но успел отдать приказы по спасению людей. Его опыт лег в основу инструкции по выживанию в опасной зоне.

По словам Татьяны Долговой, память о Николае Григорьеве — это не просто дань уважения выдающемуся человеку. Это напоминание о том, как важно сохранять профессионализм, мужество и готовность к самопожертвованию в любой профессии. За свои заслуги он был награжден званием Героя Социалистического Труда, орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны и множеством медалей. В 1981 году стал Заслуженным рационализатором РСФСР.

"Его жизнь — яркий пример того, как человек может преодолеть любые трудности и оставить после себя великое наследие, достойное вечной памяти и уважения", - подчеркнула Татьяна Долгова.

Инна Кондрашкина