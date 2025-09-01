Ирина Петелина: ссыльные декабристы навсегда изменили судьбу Ялуторовска

Не угасает интерес к истории вольнодумцев в Ялуторовске — городе, который по праву носит неофициальное название "город декабристов". В сентябре Санкт-Петербургский телеканал "Арсенал" прибыл в город для подготовки документального цикла о ссыльных героях того времени. В подготовке материалов гостям из северной столицы помогли музейщики.

В преддверии 200-летия со дня восстания на Сенатской площади корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" обратился к заведующей Ялуторовским музейным комплексом Ирине Петелиной с просьбой рассказать о вкладе декабристов в историю города. Она поделилась уникальными историями, сохранившимися сквозь века.

С 1829 по 1856 год девять декабристов в разное время побывали в Ялуторовске и их влияние на жизнь города было колоссальным. Сначала местные жители настороженно встретили ссыльных. Особенно пугал их образ жизни Василия Тизенгаузена. Будучи лютеранином, он не посещал православную церковь, что в сочетании с безграмотностью местного населения породило страшные слухи. Отсутствие икон в доме и отказ от приглашения православного священника для освящения жилища стали поводом для обвинений в колдовстве.

Местные жители, движимые суевериями, неоднократно пытались поджечь дом Тизенгаузена. Во время пожара ссыльный декабрист вместо того чтобы спасать материальные ценности, бросился выносить книги и интерьерные статуи древнеримских и древнегреческих богов и нимф. Суеверное население, увидев эти изваяния, только утвердилось в своих подозрениях, решив, что это черти, на которых молится ссыльный.

Позже, после того, как декабристы обжились, и люди увидели их доброе отношение к местным жителям, настороженность сменилась на уважение. Кстати, именно Василий Тизенгаузен разбил первый в Сибири фруктовый сад и угощал ялуторовчан выращенными там яблоками. Позже они последовали его примеру и стали выращивать фрукты.

"Влияние ссыльных на жизнь города было поистине революционным. Они создали уникальную для того времени школу, которой не было аналогов во всей России — место, где учились дети разных сословий: от купеческих до крестьянских", — пояснила Ирина Петелина. При школе содержали лошадь с повозкой — настоящий прообраз современного школьного автобуса, который каждое утро собирал детей из окрестных деревень.

Система образования, созданная декабристами, поражала своей прогрессивностью. Школа для мальчиков была полностью бесплатной, а через четыре года открылась и школа для девочек. Она была платной, но за малоимущих учениц деньги вносили декабристы или купцы, которые поддерживали первых революционеров. Именно поэтому школа для девочек также была доступна всем юным ялуторовчанкам. Благодаря этим школам многие дети из крестьянских семей научились читать и писать — невиданный для того времени прорыв в образовании.

Декабристы не только обучали, но и помогали местным жителям. Иван Пущин, имевший юридическое образование и опыт работы в Московском надворном суде, стал настоящим правовым советником для всего региона. "К нему за консультациями приезжали со всей Тобольской губернии, — рассказала Ирина Петелина. — Люди ценили его профессионализм и бескорыстие, ведь он помогал совершенно бесплатно".

Особую роль в жизни ялуторовчан сыграл Андрей Ентальцев — подполковник и опытный военачальник, участник Наполеоновских войн. Несмотря на военное прошлое, он самостоятельно освоил медицину и стал оказывать неоценимую помощь местным жителям. Ентальцев не только лечил больных, но и сам готовил лекарства, тратя на это значительные средства.

В то время в Ялуторовске был всего один уездный лекарь, поэтому помощь Ентальцева была особенно ценной. Однако постоянные доносы и тяготы ссылки подорвали его здоровье. В 1842 году его отправили на лечение в Тобольск, где врачи диагностировали серьезное душевное расстройство. Осенью того же года он вернулся в Ялуторовск вместе с женой, а в 1845 году скончался.

Со временем жители Ялуторовска стали воспринимать ссыльных как образованных людей, к которым можно обратиться за советом по любому вопросу. Их знания и опыт ценились настолько высоко, что люди преодолевали большие расстояния, чтобы получить совет или помощь.

Интересна история дома Муравьева-Апостола, где каждую неделю собирались ссыльные декабристы. Они проводили вечера за воспоминаниями, обсуждали новости, устраивали музыкальные вечера.

Кстати, одним из главных экспонатов ялуторовского музея стала уникальная находка, о которой рассказала Ирина Петелина. Именно в доме декабриста Матвея Муравьева-Апостола в Ялуторовске в 1935 году при ремонте нашли бутылку зеленого стекла с посланием.

Декабрист спрятал ее в 1849 году под плахой чернового пола рядом с печью. В письме он рассказал о себе и товарищах по ссылке. Бутылку обнаружил первый директор местного музея во время ремонта.

В конце послания Муравьев-Апостол написал: "Для пользы и удовольствия будущих археологов, которым желаю всего лучшего в мире, кладу эту записку 18 августа 1849 года".

Именно эта находка стала причиной открытия в Ялуторовске первого в СССР музея памяти декабристов. Сегодня этот уникальный документ хранится там и является одним из главных экспонатов. В прекрасном состоянии находится и мебель Матвея Мурвьева-Апостола, которая представлена на постоянной экспозиции Ялуторовского музейного комплекса.

По словам Ирины Петелиной, современное поколение активно изучает наследие декабристов. Молодежь с большим интересом посещает экскурсии, изучает экспозиции, где представлена история декабристского движения. Интерактивные мероприятия и театрализованные представления помогают молодым людям лучше понять и прочувствовать события тех лет, сохраняя память о подвиге декабристов для будущих поколений.

Возвращаясь к создаваемому кинематографистами новому документальному фильму, заведующая пояснила, что в центре внимания создателей ленты окажутся судьбы Матвея Муравьева-Апостола, Ивана Якушкина, Ивана Пущина и Евгения Оболенского — тех, кто оставил яркий след в истории края. Съемочная группа уже работала в интерьерах ялуторовских музеев, где ознакомилась с уникальными экспонатами: личными вещами, книгами с автографами, письмами и воспоминаниями декабристов.

Напомним, восстание декабристов произошло 26 декабря 1825 года. К вечеру того же дня правительство полностью его подавило. В результате мятежа погибли 1 тыс. 271 человек, в их числе 9 женщин и 19 малолетних детей. Всего после восстания было арестовано более 300 человек, из них осуждено 125, остальных оправдали. Пятеро из осужденных были приговорены к смертной казни через повешение. Около ста семидесяти офицеров, привлеченных по делу декабристов, во внесудебном порядке разжаловали в солдаты и отправили на Кавказ, где шла Кавказская война. Многих участников восстания и членов тайных обществ, имевших отношение к его подготовке, отправили в ссылку и на каторгу в Сибирь.

