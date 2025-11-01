В Тюмени открыли памятник святителю Луке Крымскому

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Памятник архиепископу Луке Крымскому торжественно открыли на территории храма в честь иконы Божией Матери "Целительница" в Тюмени 24 ноября. Для этого в областную столицу прибыл российский государственный деятель, действительный советник Российской Федерации Павел Астахов, по инициативе которого и установлен бюст.

Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — архиепископ симферопольский и крымский, советский хирург, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор. Врач и ученый открыто исповедовал свою веру, результатом чего стали годы тюрем и ссылок. В 1923 году по дороге в ссылку архиепископ Лука сделал этапную остановку в Тюмени. Сам Валентин Войно-Ясенецкий об этом вспоминал так: "Когда поезд пришел в Тюмень, был тихий лунный вечер, и мне захотелось пройти в тюрьму пешком, хотя стража предлагала подводу". В годы Великой Отечественной войны профессор стал ведущим хирургом в госпиталях Красноярского края и Тамбова. В 2000 году Русская православная церковь его канонизировала как священноисповедника.

Освящение памятника Луке Крымскому совершил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. "Много пострадав, он все равно выражал любовь к страждущим и помогал им преодолевать недуги не только телесные, но и душевные. Приступая к этому месту, будем взирать на его подвиг любви, пример верности, веры, твердости, надежды. Именно эти качества для каждого человека должны быть важными, ибо так устраивалось наше Отечество, Россия благодаря подвигу Русской православной церкви", — произнес владыка.

Памятник святителю Луке Крымскому стал 12-м, который ставят в стране. 22 ноября — в день 30-летия первой канонизации — такой открыли в Курске. Через неделю памятники святителю представят жителям Самары, Кемерово, Твери, Антрацита.

"Святитель Лука спасал многих людей от самых тяжелых ранений, заболеваний, недугов. И всегда, когда его благодарили, он говорил: "Не меня, не меня. Благодарите Господа, потому что мои только руки". Год назад мы снимали большой фильм о святителе Луке Крымском и не думали про памятники. Святитель Лука побывал в Тюмени в свою первую ссылку. Неспроста он возвращается сюда спустя 102 года в виде памятника. Наш долг — помнить, рассказывать всем о великом человеке, который жил вместе с нами. Великий хирург, которого знали в Европе, выбрал самый сложный путь. Когда гнали православную веру, он стал священником, и всегда он делал такой непростой выбор. Не случайно на памятнике написано, что вопреки всему он стал врачом, не хотел им быть, но он понял, что в это время надо помогать людям", — сказал Павел Астахов.

Вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских обратила внимание присутствующих на место, где установлен памятник. Храм соседствует с Областной клинической больницей № 2, "скорой помощью всей области".

"Сюда привозят самых тяжелых пациентов, которым помогают выздоравливать врачи. Сейчас в помощь им будет памятник, несущий чистоту веры и благодеяние. В 2020 году указом президента Российской Федерации была учреждена медаль Луки Крымского для награждения медицинских работников и добровольцев за заслуги в здравоохранении. У нас 17 врачей и медсестер получили эту медаль. Сегодня они присутствуют здесь", — добавила Ольга Кузнечевских и от имени губернатора Тюменской области поблагодарила Павла Астахова.

Как отметил глава Тюмени Максим Афанасьев, памятник выражает признание и уважение человеку, который всю жизнь посвятил служению Богу, а значит, служению людям, нуждающимся в помощи и исцелении.

"Он был всегда предан своему делу и родине. Кто бы мог подумать, что когда Валентин Феликсович коснулся нашей земли, можно сказать, он ее освятил, принес сюда благодать и мир. Возможно, благодаря этому в годы Великой Отечественной войны именно Тюмень стала опорным медицинским центром, именно сюда эвакуировали десятки госпиталей, в которых излечивали военных. Открыв этот памятник в городе, мы признаем, что это великое событие не только для православных, но и для всех мирян", — заключил Максим Афанасьев.

После открытия памятника в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова показали документальный фильм "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский", снятого по инициативе Павла Астахова.

Инна Пахомова