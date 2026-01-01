Тюменский кампус планируют достроить к 2028 году

Строительство межуниверситетского кампуса, масштабного образовательного кластера, который объединит учебные, исследовательские и социальные пространства, продолжается в Тюменской области. Инициатива реализуется по поручению президента России в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". Координацию работ осуществляют правительство РФ и Минобрнауки России.

На реализацию проекта федеральное правительство выделит более 15 млн рублей в период с 2026 по 2028 годы. Финансирование поступит поэтапно: в текущем году будет направлено 5 млн 200 тыс. руб., в следующем – 8 млн 800 тыс. руб., а в 2028 – 1 млн 680 тыс. руб.

Завершить строительство планируется к концу 2028 года. В состав кампуса войдут учебно‑лабораторный комплекс, технопарк для стартапов и инновационных разработок, центр поддержки талантливой молодежи, конгресс‑центр для научных форумов, спортивный комплекс, четыре общежития на 1 тыс. 200 мест и гостиница для преподавателей и приглашенных экспертов.

"Кампус – это не только про общежития, но и про инновационную образовательную среду. Это большой вклад в экономику нашего региона, – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор. – Ведь образование – одна из главных сфер нашей жизни. Регионы сегодня конкурируют за человеческий капитал. И мы должны сделать так, чтобы лучшие выпускники школ имели возможность остаться и получить образование здесь, в нашем городе. Чтобы учиться к нам приезжали и ребята из других областей".

На общероссийском фоне тюменский кампус станет частью масштабной сети современных студенческих городков. Как сообщила пресс‑служба "Национальные проекты России", на текущий момент в разных стадиях строительства находятся 25 современных кампусов по всей стране от Владивостока до Калининграда. К 2036 году их будет не менее 40.

Уже сегодня можно увидеть первые результаты программы в других регионах. В Нижнем Новгороде функционирует ИТ‑кампус "Неймарк" с 18 корпусами гостиницы на 1 тыс. 350 мест. Кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге оснащен спортивной инфраструктурой, культурно‑досуговым пространством, мультимедийными аудиториями и медицинским центром. В Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ в Уфе успешно работает геномный центр – научно‑образовательный комплекс с исследовательскими площадками для изучения генетики.

Инна Кондрашкина