  • 21 января 202621.01.2026среда
В Тюмени выпустили фотопроект "На мой взгляд"

Общество, 10:08 21 января 2026

Фотопроект "На мой взгляд" о том, как увидеть мир через призму науки и сделать это своим призванием, запустили в Тюмени. Его участниками стали школьники и студенты, обучающиеся на магистерских программах, которые будут продолжены в тюменском межуниверситетском кампусе.

В фотопроекте обычные моменты — закат, следы на снегу, цветы — раскрываются с двух сторон. С одной — искреннее восхищение миром, с другой — научное понимание его законов. Оба взгляда ценны, но именно второй превращает любопытство в профессию. Например, для кого-то пушистая собака — просто милый питомец, а для студента магистратуры — пример идеальной физиологии.

﻿

Напомним, тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

# кампус , межуниверситетский кампус , нацпроект Молодежь и дети , нацпроекты

﻿
